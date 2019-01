Ante el West Ham tocó ver la parte apática del Arsenal. El conjunto que dirige Unai Emery cuajó un encuentro muy discreto ante sus vecinos londinenses y acabó perdiendo por culpa de un gol de Declan Rice, el primero que anota en su carrera profesional con los hammers. El mexicano Chicharito no entró en la convocatoria al encontrarse lesionado.

La joven promesa irlandesa aprovechó una buena cesión de Nasri para marcar un golazo con un fuerte disparo que batió a Leno. Con esta derrota, el Arsenal se aleja un pasito más de los puestos de Champions.

Sacó Emery al verde del estadio Olímpico un once que parecía de pruebas: sin Lucas Torreira, sin Özil, sin Ramsey, sin Bellerín… y su experimento no acabó de funcionar. El conjunto gunner mostró una apatía constante a lo largo de los 90 minutos y ni siquiera su delantera Lacazette-Aubameyang puso en demasiados aprietos a Fabianski, ex precisamente del Arsenal.

Experimento fallido

Fue otro exgunner como Nasri el que dio la asistencia para que la joven perla irlandesa Declan Rice marcara. Corría el minuto 48′ y, pese a que en la primera mitad aún habían dado una buena imagen, la segunda empezó con todo en contra… y así siguió, porque además los cambios de Emery no surtieron el efecto deseado: Ramsey, Torreira y Bellerín saltaron al terreno de juego a lo largo de los segundos 45 minutos, pero no le cambiaron la cara a su equipo.

Además, con esta derrota sigue el bache del Arsenal en Liga, pues apenas ha logrado dos victorias en los últimos seis partidos y suma cinco partidos seguidos fuera de casa sin ganar.

El Arsenal podría ver cómo el United le iguala a puntos en la tabla clasificatoria y cómo el Chelsea, cuarto, se podría marchar a siete puntos, poniendo la plaza Champions un poquito más cara para los intereses de Emery.

Esta nota originalmente se publicó en Marca