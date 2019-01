A las 10:05 Iván José Marcone abandonará suelo mexicano. Cruz Azul quedará atrás y su presente será solo Boca Juniors.

De frente, sin pretextos, el argentino dijo que su decisión fue personal, que más allá de reclamos, la directiva y cuerpo técnico de la Máquina lo apoyó en su transferencia.

Y espera que la gente de quede con un buen recuerdo de él.

“La decisión es personal, es un gran paso en mi carrera. Con ayuda del cuerpo técnico, de Ricardo (Peláez) también, me apoyaron. Ellos no querían que me fuera, sé que era un jugador importante para la institución, pero me entendieron y ojalá que sea bueno para mí carrera”, dijo.

Se va tranquilo, “aunque no conseguimos la Liga, creo que hicimos cosas buenas aquí, me adapté rápido, y espero que lo que sigue sea bueno para mí”.

Por redes sociales, mucha gente le ha reprochado si salida, “habrá momentos para explicar mejor la situación, para hablar más a fondo. Hoy solo quiero agradecer su apoyo, si rendí aquí fue en gran medida gracias a ellos. No puedo decir que me voy satisfecho ya que el objetivo grande era conseguir la Liga, como lo es ahora”.

Aclaró que no se va por dinero, “no, sin aspiraciones personales, cada uno es distinto,cada uno tiene sus metas”.

-¿Boca te acercará más a la selección de Argentina?

“No sólo es estaremos Boca, sino rendir en Boca, y eso te puede acercar más”.

Y así, la historia Marcone-Cruz Azul… Terminó.