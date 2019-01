Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó este viernes que su administración no tiene registrada denuncia alguna contra Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente petrolero”, dijo en conferencia de prensa.

López Obrador indicó que el actual Gobierno federal no ha presentado, al momento, alguna denuncia en contra del líder sindical petrolero.

“Nosotros no vamos a actuar sino tenemos elementos, sino hay pruebas, y por lo que corresponde al gobierno no existe una denuncia.

Entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay de parte del gobierno una denuncia, pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad, para que no haya falsa información, rumores de que nosotros estemos persiguiéndolo. No se puede enjuiciar a nadie sino existe una denuncia formal”, expuso.

