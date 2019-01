Kevin Spacey fue violado por su padre nazi, revela su hermano

“Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano, que fuese violado por mi padre. Y 40 años después me entero que de que se ha convertido en él”, declaró Randall.

Fowler ya había hablado de las agresiones de su padre, en su libro autobiográfico, A moment in time: Living in the shadow, que se publicó en 2017 y en donde asegura que su papá militaba en el Partido Nazi Americano.