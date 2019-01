El británico admite que el dolor que sufre en su cadera se ha vuelto insoportable

MELBOURNE.- El británico Andy Murray podría retirarse del tenis después del Abierto de Australia, debido a que el dolor severo que sufre en su cadera derecha se ha vuelto casi insoportable, dijo el exnúmero uno del mundo.

Superado por la emoción, el ganador de tres títulos de Grand Slam lloró en una conferencia de prensa cuando reveló que inicialmente había planeado abandonar el deporte después de jugar el torneo de Wimbledon de este año, pero ahora sentía que Melbourne Park podría terminar siendo su evento final.

“Hay una posibilidad de eso, seguro, porque no estoy seguro de poder soportar el dolor por otros cuatro o cinco meses”, declaró el deportista de 31 años, que ahora ocupa el puesto 230 en el mundo. “El dolor es demasiado, en realidad, y no quiero seguir jugando de esa manera”, agregó.

Murray, cinco veces finalista en Melbourne Park, se sometió a una cirugía en la articulación hace un año, después de haber jugado con dolor durante varios años. Regresó a las canchas en junio pasado, pero se vio obligado a cortar su temporada 2018.

Mientras aún luchaba durante un campamento de pretemporada en diciembre, Murray dijo que le expresó a su equipo que sentía que no podía continuar por mucho tiempo.

“El dolor no me permite disfrutar compitiendo o entrenando, ni ninguna de las cosas que me gustan del tenis (…) Sólo jugaba sin saber cuándo iba a parar el dolor, y sentí que tenía que tomar esa decisión”, explicó.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior