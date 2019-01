Ciudad de México.- Para la vigilancia de los ductos de Pemex, a partir de este viernes se desplegará vigilancia aérea por medio de helicópteros de las Fuerzas Armadas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego del doble sabotaje al ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, informó que el jueves hubo una tercera fuga provocada en este mismo ducto.

El jueves, a las 23:00 horas, “volvieron a romper el ducto Tuxpan-Azcapotzalco”, informó el mandatario nacional este viernes.

Durante su conferencia de prensa matutina que dio inicio a las 7:00 horas, señaló que ya se reparó la nueva afectación y “en una hora se restablecerá el abasto” por medio de dicho ducto.

Además, anunció que, como parte del despliegue de elementos de la Marina y el Ejército, “desde ayer (jueves), y hoy, empieza la vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos los ductos”. Agregó que, a la par, se están creando bases de vigilancia alrededor de dichas instalaciones.

El presidente López Obrador llamó a los ciudadanos a ser parte también de la vigilancia. “Que si en alguna ocasión o por circunstancias se quedaban callados, o que incluso se beneficiaban de ello, ya no hay necesidad porque va a haber trabajo. Todo lo que se robaban ahora se le va a entregar a los ciudadanos… No hay ninguna justificación para que se cometan estos ilícitos”, apuntó el mandatario federal.

Insistió que no habrá marcha atrás en el combate al huachicoleo. “Ya lo dije, a ver quién se cansa primero”.

Reconoció que hay buque-tanques de combustible en las costas, pero insistió que hay gasolina y turbosina suficiente, y “pronto” se restablecerá el suministro en gasolineras.

En lo que va del operativo contra el combate al robo de hidrocarburos que inició su administración, el presidente López Obrador señaló que se han ahorrado cerca de 3 mil millones de pesos con la reducción del robo.

Ante el amparo para evitar alguna detención promovido por el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, aclaró que no hay ninguna demanda en su contra.

“Nosotros no vamos a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncias o no hay pruebas. En lo que corresponde al gobierno no existe una denuncia. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe… no significa impunidad, significa decir la verdad para que no haya falsa información, rumores, de que nosotros estemos persiguiendo si no hay denuncia”, indició al ser cuestionado sobre el tema.

Además, reiteró que en la administración federal pasada se robaron el equivalente a 60 mil millones de pesos en combustible.

Esta nota originalmente se publicó en La Jornada