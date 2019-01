Las iniciativas presentadas por Hacienda y Banxico van en la dirección correcta, pero aún falta mucho más por hacer para fortalecer al sector, coinciden los especialistas

La Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Banco de México (Banxico) presentaron este martes el Programa de Impulso al Sector Financiero. Entre otras medidas, la estrategia busca mejorar la inclusión financiera, impulsar las Afores y crecer el mercado de capital. Según los especialistas, las iniciativas son un paso en la dirección correcta, pero no serán suficientes para fortalecer el sector. Estos algunos aspectos pendientes.

Más ahorro para el retiro

De acuerdo con el programa, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) será la que autorice las inversiones en distintos portafolios. Actualmente, la regulación restringe las operaciones de las Afores, por lo que la mayor parte de los recursos están invertidos en papeles gubernamentales.

“Hace falta una reforma al sistema de pensiones para que se aumente la cuota de aportación que se da a las Afores, pues apostar a que solamente con rendimientos se van a tener buenas pensiones, creo que no sería realista”, dice Jorge Sánchez, investigador de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

Una de las vías para lograr este aumento en la aportación obligatoria puede ser vincularlo con el aumento salarial, para evitar disminuir la capacidad de consumo de los trabajadores, opina Carlos Noriega, ex presidente de Amafore, la agrupación del sector. “Tenemos que lograr un consenso entre trabajadores, empleadores y las Afores para aumentar el ahorro. Si lo logramos hacer en los primeros años de gobierno, tendremos una reforma valiosa”, añade.

La tasa de reemplazo —el porcentaje de salario que recibe una persona jubilada respecto a lo que percibía— se encuentra por debajo del 30%, una quinta parte de la que se da en Europa. Además, sólo cuatro de cada 10 mexicanos tiene una Afore, pues el actual sistema integra únicamente a los trabajadores formales y asalariados. Un proyecto de reforma al sistema de pensiones permanece congelado en el Congreso desde 2013.

“En general, es una buena medida que se trate de incentivar el rendimiento a largo plazo. Creo que al gobierno le quedó claro que las Afores son un buen instrumento”, dice Sánchez, de Fundef. “Lo que falta es ver cómo se pueden mejorar estas pensiones”.

Más empresas a Bolsa

Otra de las acciones presentadas es un nuevo esquema fiscal para las ofertas públicas iniciales, que fomente la salida de más empresas a Bolsa, con el pago de un impuesto sobre la renta (ISR) del 10% en lugar del 30% actual. Este porcentaje aplica sobre la ganancia obtenida por la emisión de las acciones.

“Es una medida en el sentido correcto que apunta a incentivar la salida a Bolsa de más empresas. ¿Pero por qué no necesariamente un tema causaría el otro? Porque para salir a Bolsa, tienes que tomar en cuenta muchos puntos. No solo por el tema impositivo vamos a ver más ofertas públicas”, comenta Rodrigo Heredia, director de análisis bursátil de Ve por Más.

Entre otros factores que inciden en la decisión de una empresa para salir a Bolsa, se encuentran algunos internos, como si el momento del mercado es el adecuado para la firma o si la valuación que se le da es la que está dispuesta a pagar el mercado.

En México hay listadas apenas 145 empresas en Bolsa, un número bajo frente a otras economías similares en desarrollo.

“El mercado de valores es chico por muchos factores, y eso no se resuelve bajando la tasa de impuestos. En México hay pocas empresas cotizando, porque no tenemos un país con Estado de Derecho. Mientras seamos un país de leyes que no se aplican, muchas empresas no cotizarán. Además, hay muchos factores culturales, nunca hemos tenido un sistema que sea proclive a fomentar pequeñas y medianas empresas, ni grandes” dice Sánchez, de Fundef.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión