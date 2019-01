A pesar de que las empresas de la ANTP operan en un esquema de autoabasto de combustible, están acabando con sus reservas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las grandes empresas distribuidoras de mercancías se encuentran próximas a agotar sus reservas de combustible, por lo que está aumentado el riesgo de desabasto de alimentos en diversas partes del país, toda vez que 80% de los insumos se distribuyen mediante autotransportes de carga, reconoció Leonardo Gómez, director de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP).

En entrevista comentó que “estamos a favor de que se combata el delito y el robo, nada más que lo que no quisiéramos ver más adelante, es un crisis en las operaciones logísticas”.

Además, recordó que, en este tema, no hay producto más caro que aquel que no se surte en el anaquel, por lo que si la mercancía, que también es el caso de los combustibles, si no se encuentra en un lado, se encontrará en otro, aunque más caro.

Por lo anterior, hizo un llamado al gobierno para que “defina fechas precisas” de regularización del abasto de combustible dado que de esa forma las empresas distribuidoras podrán ajustar su logística.

Las empresas afiliadas a la ANTP, que son usuarias del transporte de carga, cuentan con 20% de las unidades que circulan por carreteras y utilizan, además, el servicio de alrededor de 450 mil camiones de Servicio Público Federal y 150 mil unidades de reparto de última milla que usan gasolina.

Comentó que el mecanismo más barato de distribución son los ductos; pero que en este caso tiene un papel relevante el uso de dobles remolque o fulles para el abastecimiento de carburantes por carretera. Destacó que mediante el uso de configuraciones sencillas no sería posible enfrentar la estrategia de abasto mediante autotanques.

En otro orden de temas, Gómez, de la misma forma que José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), informó que se establecerán mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recuperar las facilidades fiscales de que gozaba la industria del autotransporte de carga.

