“Desde que llegué se había tocado el tema de lo que venía en mi carrera al terminar la temporada con Naranjeros, pero no quise profundizar por respeto al equipo y mis compañeros, en que el enfoque fueran los playoffs y yo poder ayudar en que se pudiera”, explicó García en una conferencia de prensa. “El día de hoy tengo una decisión en mi carrera que ya tengo tiempo pensando y analizando, para poder decir que el día de ayer fue el último día en que me puse un uniforme como profesional.

No me gusta usar la palabra retirado, porque el mismo enfoque que he usado en mi carrera es el que voy a usar en la siguiente etapa en mi vida”.

García jugó con los Naranjeros en 2004 y después emprendió su camino en el beisbol de Estados Unidos. El paso por las sucursales lo llevó a las Grandes Ligas en 2008. Después de estar fuera en 2009, volvió a MLB con los Cardenales de San Luis, con quienes fue campeón en 2010.