La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro cautelar del spot de televisión “Morena crece 2”, por la probable afectación al interés superior de la niñez.

El promocional fue denunciado por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, dado que aparecen imágenes de varios niños, sin que se hayan difuminado sus rostros, o bien se haya acreditado contar con la autorización de padres o tutores, como están obligados los partidos políticos cuando en sus spots figuran menores de edad.

En sesión de la Comisión, su consejera presidenta, Claudia Zavala, recordó que los partidos ya conocen esta obligación pues está reglamentada ya en lineamientos.

Así, desestimó el alegato de la representación de Morena, que en su defensa estableció que se solicitaron al encargado de radio y televisión del partido los documentos.

Dado que éstos no se presentaron, “más allá que él señale esto, no se justifica que no se difumine la imagen” de los niños”, recordó Zavala.

La consejera Pamela San Martín recordó que por mucho que las apariciones sean incidentales como en el caso en que se realizaron tomas durante un mitin, “en todos y cada uno de los

casos para la protección de los niños, niñas y adolescentes es necesario que se difuminen”.

Refirió que sólo hay dos alternativas para difundir imágenes de niños en spots de los partidos: “o hay autorizaciones o están difuminados”.

“Que no esté bien enfocado, que sea una aparición incidental” no es impedimento para que los partidos no cumplan con la protección a los derechos de los menores de edad, dijo

“Si ya lo saben los partidos podrían tener más cuidado”, estableció la consejera Adriana Favela.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal