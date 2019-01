OAXACA.- Al resaltar que el centro de todas sus decisiones de política pública están basadas en el bienestar de las familias oaxaqueñas, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta del DIF estatal, Ivette Morán de Murat, realizaron la entrega de 103 actas de extranjería a niñez migrante binacional de Oaxaca, así como 72 visas-pasaportes a igual número de beneficiarios del Programa Guelaguetza Familiar.

El primer documento reconoce la doble nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes que nacieron en Estados Unidos y viven en México, con lo que se garantiza su personalidad jurídica en ambos países.

En tanto que el Programa Guelaguetza Familiar está enfocado a fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades de migrantes oaxaqueños y propicia la interacción entre las organizaciones de oaxaqueños que radican en Estados Unidos y el Gobierno Estatal con la participación de Embajadores Culturales que son personas mayores de 60 años de edad y comparten su riqueza cultural hacia los suyos.

Durante el evento celebrado en el Palacio de Gobierno, el Mandatario Estatal hizo un reconocimiento al Gobierno de Estados Unidos por respaldar este programa que tiende puentes entre las familias oaxaqueñas, además que con las actas de doble nacionalidad se da certeza jurídica a los hijos y a las familias para desarrollar sus actividades con tranquilidad y confianza al saber que tienen esa doble oportunidad que les da la vida.

A su vez, la presidenta del DIF estatal, Ivette Morán recordó que cuando supo de la necesidad que existía entre las niñas, niños y adolescentes por contar con sus actas de doble nacionalidad -pero por la falta de recursos no era posible llevarlo a cabo- encontró aliados en el Monte de Piedad y el Registro Civil.

“Este es un trabajo que se hace en equipo, lo hacemos todos juntos pensando siempre en el bienestar de sus familias, de sus hijos. No hay nada que me dé más alegría a mí y al Gobernador, saber que muchos de ustedes ya abrazaron a su hijo, a su hija que hace más de 20 años no los veían, que conocieron a sus nietos. Todo este trabajo se hace primero por instrucciones del Gobernador y todos juntos podemos hacer que las cosas si funcionen”, manifestó la esposa del Mandatario oaxaqueño.

El Gobernador afirmó que la entrega de estos documentos oficiales se lleva a cabo como parte de la estrategia para consolidar programas de asistencia social desde un enfoque transversal en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez y atención especial a grupos en situaciones de vulnerabilidad.

“Estamos entregando estas actas de extranjería con las cuales las hijas e hijos de padre o madre de nacionalidad mexicana contarán como es su derecho, con la doble nacionalidad y el acceso a todos los beneficios que está implica, comenzando porque su personalidad jurídica sea reconocida en ambos países”.

Asimismo destacó que con la entrega de las 72 visas-pasaportes, las personas beneficiarias llevarán con orgullo las tradiciones y las costumbres de las regiones del Estado a las nuevas generaciones de oaxaqueños en diferentes lugares de Estados Unidos, para que sepan, entiendan y valoren que su origen parte de una cultura milenaria admirada por propios y extraños.

A invitación del Gobernador, doña Carmen Martínez expresó su sentir “gracias a todos los integrantes, a usted, su esposa, Aida, y a Samantha, estoy muy agradecida por apoyarnos. Tenía 20 años de que no había visto a mis hijos, pero ahora estoy llena de alegría, los he abrazado, besado, cuando nunca pensé verlos. Estoy agradecida con ustedes y pienso que todos estamos muy agradecidos y muy contentos, no tengo más palabras que decirles”.

Estuvieron en el evento la oficial consular de la Embajada de Estados Unidos en Oaxaca, Samantha Watson; la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrantes, Aida Ruiz García; el director del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes y el director del Monte de Piedad, Edgardo Alejandro Aguilar Escobar, entre otros servidores públicos.