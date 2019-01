Gustavo Alfaro, técnico del cuadro xeneize, revela que el jugador no tiene cláusula de salida, pero consiguió entablar negociaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Alfaro, técnico del Boca Juniors, dio a conocer el estatus en el que se encuentra el cuadro argentino por hacerse de los servicios de Iván Marcone.

“Lo de Marcone es un caso muy particular y especial porque la verdad en México no tiene cláusula de salida. Lo conozco porque tuve el placer de dirigirlo cuatro años, tuvo chance de hacerlo debutar, como Darío Benedetto. Sé lo que están hechos esos chicos, sé el perfil que tiene. Después de un año fantástico con Cruz Azul, que es uno de los mejores extranjeros en la liga mexicana, él fue a plantear la inquietud de este desafío que se le presentaba y ha conseguido la posibilidad, obviamente que no es sencillo, de que puede entablar en negociaciones. Estamos en un plano de negociaciones club a club”, mencionó.

La prensa argentina reveló que el cuadro xeneize hizo una oferta inicial de seis millones de dólares, pero después la subió a 8.5 millones.

Lo que al jugador le interesa es volver a la órbita de la selección de Argentina y así ser convocado de cara a la próxima Copa América de Brasil.

