Miguel Herrera, entrenador del América, aceptó que, en caso de que el joven emigre a Europa, traerían a un refuerzo en su posición

CIUDAD DE MÉXICO.- El América y particularmente su técnico, Miguel Herrera, siguen contando con el mediocampista Diego Lainez para disputar el torneo Clausura 2019; no obstante, ni el Piojo, ni la directiva americanista pierden de vista que, en cualquier momento, podrían aceptar la oferta de alguno de los equipos europeos que se han interesado en él, como el Ajax de Holanda o el Betis de España.

Por tal motivo, Herrera reconoció que ha estado revisando el mercado para tratar de encontrar a su eventual sustituto.

“Claro que me he hecho a la idea (no contar con Lainez). Por eso me he puesto a visorear, para tener nombres y, si se da (salida), buscar su relevo. Me quedaría pasmado si no lo estoy pensando y de repente me dicen que se fue, sabiendo que sí ha habido ofertas por el muchacho. Él técnico tiene que estar preparado”, declaró el propio entrenador del conjunto azulcrema, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo de que Lainez permanezca un año más en Coapa y complete su proceso de madurez.

“Está muy bien, atraviesa un gran momento deportivo. Lo veo mucho mejor de cuando llegué hace un año y medio, mucho más concentrado, mucho más consciente de lo que tiene que hacer, fue un gran torneo para él, yo creo que va madurando. Tiene 18 años, eso lo va a ir aprendiendo con la vida (madurez)”, explicó el estratega.

A la espera de que se defina su futuro, Lainez se mantiene entrenando. Mientras su salida no se confirme, el joven será considerado para jugar mañana ante el Atlas, en la jornada 2 de la Liga Mx.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior