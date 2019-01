Ante el desabasto de gasolina que persistente en Michoacán, desde hace casi tres semanas, el comercio sufre incremento en los costos de ciertos productos, aseguran ciudadanos que acuden al Mercado de Abasto de Morelia.

El precio de las verduras aumentó hasta 50 por ciento, señalaron ciudadanos.

“Sí más caros, ahora sí le elevaron mucho el precio que porque no hay gasolina. La cebolla, el jitomate, cilantro, pue sí, sí está caro, la cebolla ahorita está en 20 pesos, antes estaba en 12 o 15. El cilantro hasta 50 pesos o 60, antes estaba en 15”, comentó Camelia López.

En tanto, César Estela, quien acude todos los días a abastecerse, señaló que se “lleva desde jitomate, lechuga, cebollas, lo elemental en la verdura, también fruta. Ahorita el chile serrano está el kilo como en 78 pesos, 75, anteriormente no cambió mucho, son como unos 68 pesos, 65 pesos, pero sí afecta la verdad”.

Camelia López se dedica a vender tacos y para abastecerse de productos requeridos para su negocio ha tenido complicaciones de traslado, lo cual le orilló a cerrar su puesto, pero afirmó no poder elevar los precios pues vendería menos, según ella.

“Ahorita no hemos trabajado porque no tenemos gasolina, entonces lo poquito que tenemos pues venimos ahora sí una vez a la semana. No se puede porque la gente si le subimos el precio se nos va, se enojan, se molestan porque dicen que n. Si antes vendía suponiendo 500, ahora vendemos como 200, 250”, afirmó.

César Estela, quien se traslada desde Zinapécuaro para abastecer sus fruterías,batalla para conseguir gasolina.

“Andamos sufriendo nosotros más que todo, porque nos venimos diario, venimos desde Zinapécuaro, aproximadamente unos 30 a 35 litros diarios o si lo llegamos a agarrar con revendedores a 30 el litro, quieras o no sí va a afectar nuestro bolsillo”, aseguró.

Tanto Camelia López como César Estela viven una situación complicada por la falta de combustible y el encarecimiento de los alimentos.

Morelia cumple este jueves 20 días con escasez de gasolina.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior