Los conductores de taxis son pocos en las bases o en las calles, son uno de los sectores a los que más ha pegado el desabasto, si quieren trabajar deben salir de sus casas a las 3 o 4 de la mañana a buscar gasolinerascon combustible para poder iniciar su jornada laboral a las 9 de la mañana y hasta donde el combustible alcance.

Francisco Javier Mondragón Salas reconoció que están pasando por un mal momento “pues ahorita nos estamos sorteando en las gasolinerías donde haya, Ahí es donde nos paramos a hacer fila… En promedio entre una hora y media a dos horas… Para trabajar así todo el día un promedio de 15 a 20 l en promedio… Ha habido compañeros que por esta situación si hemos dejado de laborar en ocasiones”.

A pesar de que tienen que perder tiempo y hacer un esfuerzo extra, aseguraron que las tarifas siguen siendo las mismas porque la gente que utiliza taxi es poca, en comparación a otros días porque prefieren usar el camión o tienen dificultades para llegar.

El taxista Michel Palma narró que “desafortunadamente tenemos que salir desde muy temprano a formarnos y buscar dónde se está surtiendo la gasolina, en algunas desde el domingo nos estaban condicionando con 200 pesos, pero el día de hoy ya pudimos cargar cargue tanque lleno.

Nosotros seguimos cobrando la misma tarifa, desafortunadamente pues mucha gente no está llegando constantemente por la misma situación que a lo mejor de lugar donde se trasladan para llegar aquí a Toluca, pues no encuentran transporte por la misma situación de desabasto de la gasolina… Desafortunadamente veo en gasolineras muchos compañeros que están parados ahí porque no hay gasolina”.

Cuando ven que el combustible ya no alcanza van de nuevo a buscar una estación de servicio abierta y nuevamente deben esperar, sin embargo, deben hacerlo o no sacarán la cuenta y no tendrán dinero para llevarle a sus familias.

“Pues buscar otras gasolineras donde pueda haber gasolina y formarse dos, tres horas solamente así… Perdí ayer mediodía por tratar de buscar una gasolinera… Sí he trabajado todos los días”, confió Ángel Martínez.

El servicio foráneo y los camiones de pasajeros que usan diésel, no han tenido problemas de mayor relevancia. Incluso los camiones que van a otras ciudades reportan un alza en el pasaje del 40 por ciento.

Tampoco el sector de emergencias como Cruz Roja ha sufrido el desabasto porque la mayoría de las ambulancias no usan gasolina.

