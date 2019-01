El desabasto de gasolina no respeta el fuero. Senadores exigieron al Gobierno federal mantener la lucha “antihuachicoleo”, pero resolver lo antes posible la crisis del combustible en los estados del país; al mismo tiempo, acusaron que de manera directa o indirecta han padecido el desabasto.

Samuel García, senador del Movimiento Ciudadano, aseguró que el pasado martes recorrió varias gasolineras en la Ciudad de México para abastecer su vehículo.

“Sí, ayer que llegué a la ciudad tuve una reunión en la Condesa, creo que pasamos a cerca de 10 gasolineras y hasta la décima hubo gasolina. Está el tema complicado y creo que ya el día de hoy queda completamente claro que en esta zona, alrededor del Senado, no hay gasolina, y creo es muy grave”, dijo a Grupo Imagen.

Hasta este miércoles por la tarde, la gasolinera ubicada sobre Insurgentes y Paseo de la Reforma, a unos metros del Senado, permanece cerrada.

El legislador por Nuevo León explicó que impulsan un punto de acuerdo en la Permanente para pedir responsabilidad a Pemex.

“Es el director de Pemex el responsable del abastecimiento en todo el país de los combustibles y está incumpliendo. Creemos que no se avisó a la gente, el no avisar está creando estas compras de pánico que solamente profundizan el problema y el que ya el mismo gobierno esté alertando de la racionalización, creo que nos da pistas de que quizá no sea sólo un tema antihuachicol sino inclusive un tema de desabasto generalizado, que no hay gasolina”, expuso.

En tanto, el senador panista Damián Zepeda explicó que su personal de trabajo ha padecido de la escasez de gasolina.

“Aquí me reportan que la gasolinera enseguida del Senado ya está cerrada; están las filas en otras, que se están viendo. Yo en el trayecto de mi casa para acá veía las filas en todas las gasolineras que me topé; están las filas que se están dando ayer en Constituyentes, en Guanajuato, el Edomex. Es una necedad, o sea es un absurdo no querer reconocer, sino hay gasolina hay desabasto”, señaló.

Sin embargo, el senador de Morena, Julio Menchaca lamentó que “algunas personas” estén siendo afectadas por la falta de gasolina, pero llamó a la tranquilidad a la ciudadanía; también negó que hasta el momento ha padecido desabasto.

“Ayer cargamos. Regresé de la Ciudad de México a Pachuca a las 10 de la noche y en la (gasolinera) que acostumbramos cargar nos tardamos cinco minutos”, aseguró.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior