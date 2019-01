De acuerdo con medios locales, elementos de la Fiscalía General del Estado catearon la casa de González Tachiquín, luego de detenerlo al llegar a su domicilio en el fraccionamiento exclusivo Cerrada de Cimarró.

Marcelo González es catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y durante el gobierno de Duarte fue su secretario particular, director de Pensiones Civiles del Estado y al final, secretario de Educación, Cultura y Deporte.

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, confirmó la detención del exfuncionario, que fue trasladado al Cereso de Aquiles Serdán, para posteriormente presentarlo ante un juez.

Las autoridades aún no dan a conocer el o los delitos que le imputan.

Antecedentes

En octubre de 2016, Pablo Cuarón Galindo, exsecretario de Educación y Cultura del gobierno de Javier Corral, dio a conocer que el gobierno federal perdió la confianza en la administración estatal pasada y no depositó desde mayo de 2016, los recursos para el programa de becas de manutención para educación superior, que corresponden a 21 mil estudiantes.

Dijo que, por falta de transparencia en los programas, como las becas que antes era el Qué Programa Nacional de Becas (Pronabes), por lo que no cuentan con ese recurso y los estudiantes han dejado de recibir mil 400 pesos mensuales.

El gobierno de César Duarte Jáquez dejó de ejercer 230 millones de pesos porque no empataron los recursos y debido al desvío de fondos, simulación de programas y por la apuesta a la cobertura y no a la calidad en la educación, la entidad se encuentra en el último lugar de eficiencia terminal en educación media superior, sólo el 42 por ciento de alumnos concluye la preparatoria y el 40 por ciento de niños en edad preescolar, entre 3 y 6 años, no reciben educación, es decir, 20 mil niños. En Ciudad Juárez la cobertura de niños en edad escolar es aún menor, es del 42 por ciento.

Pablo Cuarón denunció que en el sexenio pasado favorecieron pagos por compras no respaldadas ni justificadas a través de adjudicaciones directas, para la construcción de obras de entre 350 y 400 millones de pesos y a la par, creció la plantilla laboral con miles de comisionados, que ahora ya son cientos.

Tampoco contaban con organigramas, las funciones no correspondían a la plaza y había personal asignado a otros organismos descentralizados o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la sección es 8 y 42, por lo que realizan una auditoría del personal.

El secretario explicó que hay un contraste de los recursos que otorgaron a los contratistas y proveedores, entre quienes se encuentran ex servidores públicos de la dependencia, con la deficiencia y rezago que les heredaron en materia de infraestructura, equipamiento y cobertura educativa de calidad.

Las autoridades estatales han investigado, además, la procedencia de pagos pendientes a beneficiarios, sindicatos y proveedores y un incremento en la nómina de 462 mil 193 mensuales, durante el último semestre del duartismo.

Cuarón dio a conocer que en esa secretaría había un divorcio entre el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) y la Secretaría, porque dolosamente construían obras para favorecer a personas determinadas.

Asimismo, el gobierno anterior lanzó un programa que pretendían replicar a nivel nacional, el Plan Villa, fue anunciado con fuerte difusión porque consistía en crear orquestas en las primarias y equipos deportivos profesionales.

Cuarón aseguró que faltan los balones que adquirieron en el programa Plan Villa y que costaron un millón de pesos, así como 60 millones invertidos en instrumentos que no localizaron.

Afectaron 520 planteles de tiempo completo porque no les entregaron los recursos para dar alimento a los estudiantes.

Exsecretario de educación culpó a exsecretario de Hacienda

El exsecretario de Educación ha sido señalado por dejar deudas con proveedores en la dependencia, pero él aseguró en entrevista con Apro en 2016, que la responsabilidad es del ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien indicó mediante oficios, que había solvencia económica para contraer créditos para programas específicos.

González Tachiquín implementó en nuevo sistema de Pensiones Civiles, en el que descuentan a los trabajadores del estado el 12 por ciento de su salario, pero no les dan atención médica en esa institución, porque se hizo para salvarlo de la quiebra. Sin embargo, no ha funcionado de manera transparente.

El exfuncionario dijo que cuando él asumió ese cargo, pasivos actuariales de 250 mil millones de pesos y una vez implementado el nuevo sistema que incluyó a 15 sindicatos, todos los pagos de las cuotas de los trabajadores, se hicieron a tiempo y al cierre de octubre de 2014, él dejó en efectivo en bancos, alrededor de mil millones de pasivos cobrables.

“Después de eso no sé qué sucedió. La Secretaría de Hacienda dejó de reportar aportaciones que correspondían al estado que es el patrón, lo retenían a los trabajadores y no lo reportaban, era el caso sólo de Gobierno del Estado”, explicó y dijo que desconoce por qué razón no lo hacían.

También cuestionó que Pensiones construyó 800 viviendas que no se han entregado, en Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Chihuahua. “Quiero pensar que es un tema financiero de Hacienda, que no es mal intencionado”.

Se le ha señalado como responsable del adeudo de instrumentos y balones para la implementación del programa Plan Villa, que no ha funcionado.

“El Plan Villa consistía en dotar a mil escuelas del 1 de enero de 2015 al 4 de octubre de 2016, de orquestas de música. Se hizo la licitación. En abril encontramos tres proveedores para hacer frente. Costó 93 mil pesos cada orquesta, con 35 instrumentos de entre 2 y 3 mil pesos cada uno porque eran bombos, platillos, clarinetes, flauta transversal. En el programa, de enero a diciembre de 2014, se surtieron alrededor de 450 orquestas a igual número de escuelas. El secretario de Hacienda dijo que sí había suficiencia presupuestaria y tengo el oficio”.

Marcelo González cuestionó por qué las autoridades que lo sucedieron (él dejó el cargo en diciembre de 2015), no entregaron los instrumentos almacenados y aseveró que, hasta septiembre pasado, no le habían pagado a ninguno de los tres proveedores.

Esta nota originalmente se publicó en Proceso