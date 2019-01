Andrés Manuel López Obrador aseguró que los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron omisos en el robo de combustible, pues estaban informados y contabilizaban las pérdidas, pero nunca actuaron para detenerlo.

“Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho desde tiempo atrás; estamos hablando de tres sexenios”, enfatizó.

En su conferencia matutina, el Presidente acusó que “las autoridades sabían” de la operación de los huachicoleros y aunque se le preguntó si hubo complicidad directa de los ex mandatarios, consideró que fue “tolerancia y omisión”.

“Tolerancia, vamos a decirlo así, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, ¿quién le siguió?, Calderón, ¡todos!”, indicó.

Sin embargo, dijo que en sus reuniones con el expresidente Enrique Peña Nieto nunca hablaron en específico de este tema.

“No, no, no, sobre ese tema no, pero es evidente que se sabía, tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios o robos”, acusó.

Y ante las críticas directas en redes sociales por parte de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón sobre su estrategia para acabar con el robo de combustible, López Obrador respondió: “¡Ah! ¿Entonces qué quieren? ¿Que abramos las válvulas y que siga lo mismo?, no creo que hayan dicho eso, pero bueno ¡Son libres!”.

