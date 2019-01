Tras la compra de activos de Axtel, se abre la posibilidad de una nueva revisión de su posible poder sustancial de mercado en TV de paga, donde Televisa tiene 60.9% de las suscripciones.

La TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que ha aumentado sus tarifas desde que entró en vigor la reforma del sector en junio de 2013. En ese servicio, Televisa posee el 60.9% de los 22.4 millones de suscripciones, y la empresa sigue creciendo: acaba de anunciar la compra de 227,802 clientes residenciales y de micro-negocios de Axtel por 4,713 millones de pesos (mdp).

Todo esto puede provocar una nueva revisión del regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre un posible poder sustancial de mercado de Televisa en TV de paga. Eso implica analizar si su liderazgo le da la capacidad de “manipular” los precios del sector, y de decidirse que así es, abriría la puerta a una regulación especial aplicada a la compañía con el objetivo de impulsar la competencia, como ocurre con América Móvil en telefonía móvil.

Hoy, Televisa ya tiene una regulación especial en radiodifusión, pero no en TV de paga. En ese segmento, las resoluciones del regulador han sido confusas. En una primera etapa, el IFT dijo que la empresa no tenía poder sustancial en ese mercado. Luego, en 2017 cambió de opinión y afirmó que sí era una compañía “dominante”, y finalmente, en marzo del año pasado, señaló de nuevo que carecía de elementos para determinar un posible poder sustancial en ese servicio. Televisa y el IFT no estuvieron inmediatamente disponibles para responder a Expansión.

Ahora, el crecimiento de la empresa en ese negocio puede detonar un nuevo análisis. “Cada operación de compra de activos en TV de paga es una invitación para que el IFT revise el poder sustancial de mercado. Aunque pudieran ser pocos suscriptores (los que adquiere), Televisa se vuelve más dominante en aquellos mercados donde ya no participará Axtel”, señala Jorge Bravo, director editorial de Mediatelecom.

Axtel vendió a Televisa sus clientes en Monterrey, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad Juárez y Zapopan a mediados de diciembre. “La revisión del poder sustancial no tendría que venir solo por esa compra, es un asunto que quedó pendiente. Una siguiente revisión es obligatoria”, opina Sandra Rodríguez, directora de la firma Jurídica en Telecomunicaciones.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión