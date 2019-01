Este año se conmemorarán 500 años del primer encuentro entre del último Huey Tlatoani y el español Hernán Cortés

El mencionado escritor será el guía de esta travesía quien además de descubrir los secretos de la zona arqueológica del Centro Histórico, lo hará del último Huey Tlatoani de Tenochtitlán de quien realizó la novela Moctezuma de editorial Océano, con una mirada inédita sobre el azteca.

En el libro, Trueba Lara se adentra a la vida de Moctezuma II de quien manifestó: “Fue un emperador y político hábil. Convincente, un estadista y gran guerrero marcado por la soledad”, contrario a la historia oficial, que lo coloca como un hombre atrapado por las profecías, un cobarde que se rindió ante los invasores sin oponer resistencia.

Foto: Adrián Vázquez

Por lo anterior, el también periodista, editor, profesor e investigador universitario, se dedicó a indagar sobre esta figura trascendente en la historia de nuestro país. “La importancia de traer a Moctezuma a la actualidad, es porque no me lo podía quitar de la mente. La mejor manera de hacerlo era escribir sobre él”, expresó el autor, quien aclaró que el motivo de realizar la obra de su autoría no era reivindicar a dicho personaje, sino conocerlo más.

“No sabemos mucho de él y cómo es un personaje brutalmente polémico, siempre aparece en el ojo del huracán. Se dice que cuando a muchos indígenas los entrevistaban los sacerdotes sobre por qué sucumbieron ante los españoles, Moctezuma se empezaba a convertir en el gran culpable. Eso era lo que a mí me interesaba traer a la luz, a esta personalidad que ha sido desplazada por otros como Cuitláhuac y Cuauhtémoc”.

Respecto al importante proceso de investigación para realizar la novela, José Luis Trueba, explicó: “Me encontré con muchos documentos del siglo XVI. Desde las obras de Bernardino de Sahagún, hasta las relaciones geográficas de Diego Muñoz Camargo que están en su tratado: Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala”.

Los hechos descritos por los estudiosos del tema, se acompañan en Moctezuma, por una narración que permite a los lectores adentrarse al mundo azteca, entre la vida cotidiana del pueblo y los gobernantes, con sus rituales, costumbres y diferentes formas de expresarse, destacó el autor.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México