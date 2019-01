Miguel Barbosa aseguró que aún no sabe si contenderá por segunda ocasión por la gubernatura de Puebla, como lo afirmó la presidenta nacional de Movimiento de Regeneración Naciona (Morena), Yeidckol Polevnsky.

“No estoy obsesionado con el cargo ni me moriría por una candidatura”, pero “si yo veo que no voy a ganar, no participaré, aunque ahorita ganaría por mucho”, afirmó.

Además, subrayó que el deceso de la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no es una oportunidad que alguien debe aprovechar, “porque nadie sale beneficiado de esa tragedia, aunque nadie queda impedido para participar en una nueva elección”.

En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón de MILENIO Televisión, dijo: “No soy un obseso para pensar que es el momento; yo he jugado un papel de manera muy honesta y honrada y lo seguiré haciendo con mucho valor y dignidad”.

El exlegislador agradeció a la líder morenista su apoyo, porque “es un reconocimiento, un orgullo que ella se haya pronunciado en mi favor”. Sin embargo, apuntó que los plazos son importantes y “uno de ellos es el de la convocatoria que expedirá el Congreso de Puebla tras nombrar al gobernador interino, y será cuando exprese si contenderé o no, pues quiero ser muy cuidadoso y no manifestarme en este momento sobre una aspiración”.

“Quiero ser muy cuidadoso, el escenario es complejo, nosotros tenemos que contribuir a la estabilización de las condiciones políticas-sociales de nuestro estado y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”, aseguró en la entrevista televisiva.

Agregó que no es salirse por “peteneras”, pero no quiere cometer errores y sí contribuir desde su posición, “pues nada me impide aspirar al cargo, estoy limpio de cualquier mácula, puedo decir que tengo derecho a hacerlo pero quiero ser el más cuidadoso de todos los actores políticos”.

En ese sentido, y tras reiterar que fue objeto de una guerra sucia desde el poder poblano, mencionó que la muerte de la gobernadora y el senador el 24 de diciembre pasado “no cambia las cosas, la historia no es diferente, pero no me estoy beneficiando absolutamente de nada, yo fui un adversario político público muy fuerte de ellos, fui el agraviado”.

En relación de haber calificado dicho deceso como “magnicidio”, Barbosa admitió que “fue un error, me equivoqué al utilizar esa palabra pero lo corregí en el momento”.

Por otra parte, refirió que a cinco semanas de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia las cosas han cambiado para bien, “pues las decisiones tomadas han sido enormes y a tiempo pues los problemas del país son enormes, luchar contra la pobreza es de suma importancia”.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio