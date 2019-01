En la última parte de su testimonio, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, aseguró que luego de aceptar colaborar con el gobierno de Estados Unidos, ya detenido y extraditado, el gobierno de ese país le permitió hacer llamadas y enviar mensajes de texto desde prisión a su padre Ismael Mayo Zambada.

Esas concesiones obligaban a que los Zambada continuaran dando información a la DEA sobre ubicaciones y claves usadas por los grupos rivales. La comunicación entre ellos incluía el uso de los abogados como correo entre ambos narcotraficantes.

La defensa también insistió a Zambada Niebla para que aceptara que el verdadero líder del cártel de Sinaloa era El Mayo y no El Chapo Guzmán y para eso presentó como prueba la portada de la revista Proceso donde aparece la entrevista que le hizo Julio Scherer al Mayo.

La defensa de Guzmán mostró también al Vicentillo fotos de grandes capos mexicanos de diferentes grupos, todos o muertos o detenidos, para resaltar el poder e impunidad que ha logrado construir El Mayo.

El Vicentillo afirmó que El Chapo “no es mi enemigo”, pero tampoco “un mito” como cree que pretende demostrar la defensa del acusado.

Zambada se despidió cordialmente de su “compadre Chapo” con un educado cabeceo, que el acusado correspondió en la que probablemente sea la última vez que ambos exlíderes del cártel de Sinaloa se vean cara a cara.

“Mi compadre Chapo no es mi enemigo”, aseveró afectado el testigo tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán.

“Él sabía que testificaría (en contra), porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía. No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo”, dijo Zambada.

En estos días, Zambada Niebla también explicó los contactos que El Chapo mantuvo con la DEA mientras estaba prófugo y que Guzmán Loera le puso en contacto con las autoridades estadunidenses cuando quiso salir del cártel de Sinaloa.

