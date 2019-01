La Miss Mundo 2018, busca hacer valer los derechos humanos de indígenas jornaleros en México

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la reina de belleza fue recibida por la presidenta de Miss Mundo, Julia Morley; el director general del certamen, Adán Sotelo; el director de operaciones, Luis Jiménez Corzo; el director de producción, Manuel Mora, quienes dieron una cálida bienvenida al país a Vanessa, siendo un mariachi el encargado de entonar algunas de las canciones más emblemáticas del folclore mexicano, entre ellas Cielito lindo.

Foto: Alejandro Aguilar

“Llevo mucho tiempo fuera del país y creo que no me había dado cuenta de lo mucho que lo extrañaba, de lo mucho que lo adoraba. No me había dado cuenta de lo orgullosa que estoy de nuestras tradiciones y de ser mexicana”, indicó.

“Estoy feliz, pero también estoy decidida, lo que siento son unas ganas enormes de empezar a trabajar”, comentó.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México