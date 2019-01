El escritor mexicano gana el primer lugar del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2018

“Empecé a escribir desde la adolescencia. Siempre he hecho relato corto. Quise ser periodista para tener el oficio de narrar, cuando me pedían una nota decían que yo las entregaba como cuento, es donde me siento más a gusto”, explica Enciso en entrevista y reconoce que su pasión por este género, lo hizo merecedor del premio con su cuento Lo que pasa por la mente de un tirador. “Cuando uno escribe sus textos siempre tiene la tentación de mejorarlos y ese trabajo diario es el que hace que maduren”, menciona José Luis, además de agregar que lo que inspiró la historia ganadora fue: “La realidad lacerante. Como todos sabemos muchos menores de edad, niños, están inmersos en la fila del crimen organizado y eso no te deja indiferente. Recreas la vida de esos chicos mentalmente por medio de la escritura. Levanto la mano y digo: esto está pasando”.

Foto: Adrián Vázquez

El también promotor cultural y autor del libro de cuentos El amor antes y después del final del mundo menciona que gusta de leer poesía aunque no la escribe y como lector admira a escritores latinoamericanos como José Luis Borges y Augusto Roa Bastos, y por Beatriz Espejo, quien junto a Carlo Farfán Gómez, Beatriz Espejo Díaz y Victor Garduño Centeno,fue jurado del certamen.

“Como escritor este galardón es un esparaldarazo enorme y una satisfacción ganarlo de las cuentistas admiradas por mí”, dice José Luis Enciso.

El autor está consciente que con una labor ardua en la escritura se puede crear un prestigio en el mundo editorial, por competido que este sea.

Cabe destacar que El Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo se entregará el 17 de enero en el marco del Mérida Fest y consta de 50 mil pesos por derecho de autor y la publicación de la obra, de la que aún no sabe si será dentro de una antología junto con las menciones honoríficas. : Luis Efraín Blanco Salazar, Alonso Humberto Marín Ramírez y Adriana Ayala Reyes.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México