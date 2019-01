Las agrupaciones que quieran convertirse en partidos tienen hasta el 31 de enero para manifestarlo ante el INE

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de hoy, y hasta el 31 de enero, las organizaciones que quieran convertirse en nuevos partidos políticos podrán notificar al INE su intención de iniciar el procedimiento, el cual durará año y medio.

Hasta el momento varios interesados han manifestado en redes sociales y medios de comunicación sus intenciones de iniciar el procedimiento.

Por ejemplo, luego de renunciar a su candidatura a la Presidencia, la independiente Margarita Zavala y, posteriormente, su esposo, el expresidente Felipe Calderón, anunciaron su interés en crear un nuevo partido político.

En su caso, la asociación de la excandidata, “Libre”, podría ser la base para la creación de un nuevo partido, y Zavala Gómez del Campo ha dicho que podría llamarse “libre” o “libertad.”

También el exaspirante Emilio Álvarez de Icaza, junto con el experredista Vladimir Aguilar, han manifestado su intención de explorar esta posibilidad. Esta nueva asociación llevaría el nombre de “Demócratas” y según sus impulsores tendría como ejes centrales las prácticas democráticas y la protección de los derechos humanos.

Dentro del PRI, César Augusto Santiago ha declarado que desea iniciar el proceso con una asociación llamada “Alternativa”, para competir como partido político en las elecciones intermedias de 2021.

Quienes ya están listos son los dirigentes del recién desaparecido partido Nueva Alianza. Sin embargo, había duda, entre ellos y los consejeros del INE, sobre la viabilidad de que esta nueva institución pueda utilizar el mismo nombre. Actualmente analizan la posibilidad de ocupar la misma denominación.

Los que no han podido determinar nada son los líderes de Encuentro Social, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún no decide si este partido mantiene o no el registro. Ha trascendido que el proyecto del magistrado Felipe de la Mata hace una interpretación para favorecer la permanencia de esta organización en el sistema de partidos, pero aún no hay una sentencia al respecto.

El mismo Hugo Flores, líder de Encuentro Social, nunca confirmó que tuvieran la intención de volver a iniciar el procedimiento si el Tribunal les cancela el actual registro.

Quien se quedó con toda la intención de formar un partido nacional fue Salvador Gaona Cosío, excandidato a la gubernatura de Jalisco en las pasadas elecciones, pues sólo la representación de su agrupación política nacional “Confío en México”, en Jalisco, decidió iniciar el procedimiento para ser partido local. El político le había apostado al partido nacional, pero las representaciones de otros estados declinaron participar.

También los integrantes de la corriente Iniciativa Galileos, Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta Naranjo, habían mencionado la posibilidad de iniciar el procedimiento, sin embargo, decidieron quedarse en el PRD para coadyuvar en su transformación y participaron en el último Congreso Nacional.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior