El opositor Juan Guaidó asume el liderazgo de la Asamblea Nacional y convoca a generar una transición política que ponga fin al Gobierno chavista y permita ‘elecciones libres’

CARACAS.- El nuevo presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, llamó hoy a los diputados a trabajar para generar una transición política en el país que ponga fin al Gobierno chavista y permita “elecciones libres”.

“Convocar, crear, generar las condiciones para un gobierno de transición que con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las fuerzas armadas logremos definitivamente elecciones libres”, dijo el legislador, de 35 años, en su primer discurso tras ser investido como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Guaidó aseguró que a partir del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro tiene previsto jurar como jefe de Estado reelegido, la Presidencia de la República estará “usurpada” y por ello la Cámara asumirá “la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional”.

Una vez Maduro tome juramento, tras haber triunfado en unos comicios no reconocidos por numerosos Gobiernos y en los que no participó el grueso de la oposición, la AN declarará la usurpación del cargo, y conformará un Consejo de Transición.

Este órgano, detalló Guaidó, trabajará para la “restitución del orden constitucional, la lucha contra la usurpación y la coordinación de las autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional”.

“Hoy está suficientemente claro que Maduro es un dictador (…) y como tal no se va a dar cuenta de manera alegre que vamos mal, no va a hacer una concesión graciosa a toda la exigencia y necesidad y clamor de un pueblo, debe ser producto de la acción legislativa, del derecho a protestar constitucionalmente”, dijo.

El flamante líder parlamentario, militante de la formación Voluntad Popular (VP), manifestó también su interés por retomar la designación de autoridades, un proceso que ya intentó al nombrar magistrados del Supremo, todos hoy exiliados o procesados por la justicia venezolana.

Asimismo, la Cámara planea promover este año “la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales para impulsar la cooperación humanitaria y la restitución del orden constitucional”.

La oposición ha pedido al Gobierno que acepte la ayuda que han ofrecido varios países para resolver la escasez de alimentos y medicinas, pero el chavismo niega la existencia de una crisis humanitaria y denuncia la intención de injerir en asuntos internos por parte de otros Gobiernos.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior