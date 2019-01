El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el desabasto de gasolina en varios estados obedece al cambio de estrategia en la distribución de combustible a las gasolineras para combatir el huachicol.

“El problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas, más que el uso de ductos. Entonces, como se están dando estos cambios, puede ser que haya desabasto en algunos puntos”, dijo.

Sin embargo, el mandatario señaló que es un tema que ya se está resolviendo, sobre todo en Michoacán, Querétaro y Estado de México, por lo que pidió a los ciudadanos “comprensión y apoyo” y también llamó a las empresas que compraban combustible robado a que “se porten bien”.

“Reitero, que nos ayuden todos a no comprar nada robado, en este caso, combustibles. A los ciudadanos, a las empresas, porque se daba el caso de que las empresas constructoras se abastecían de gasolina o de diésel robado”, dijo.

“Hay casos que se conocen, que son casi de dominio público, entonces, pedirles a todos que ya nadie compre gasolina o combustible robado, que todos nos portemos bien, que todos ayudemos”, expresó.

Asimismo, resaltó que el operativo contra el robo de hidrocarburo alcanzó el 2 de enero el nivel histórico más bajo, con solo 36 pipas robadas luego de mantener un promedio de 580 diarias, y que, de acuerdo con la tendencia, en diciembre fueron hasta mil 336 pipas en un día.

AUMENTO DE 45%

De acuerdo con la última actualización del reporte de tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), a octubre del año pasado se alcanzaron los 12 mil 581 reportes, lo que representó un aumento de 45.2 por ciento respecto a las 89 mil 664 registradas en los primeros 10 meses de 2017.

El informe señala que en octubre el número de vulnerabilidades a los ductos sumaron mil 341 y que fue el quinto mes con mayor robo de hidrocarburos en el año. La entidad que concentra el mayor número de robo es Puebla, sumando, en lo que va del año, mil 815 tomas.

La región denominada como el Triangulo Rojo en dicho estado es la zona donde pasa el ducto de Minatitlán a la Ciudad de México, del que se sustrae ilegalmente 40 por ciento de los hidrocarburos que recibe la capital.

Cuando el Presidente presentó, en diciembre pasado, el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, dijo que al cierre de 2018 las pérdidas por este delito alcanzaron los 66 mil 300 millones de pesos.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Roberto Díaz de León, comentó que trasladar gasolina por rueda, es decir, por pipas, es 14 veces más costoso que hacerlo por tubería, por lo que esta última es la opción más eficiente de transporte de combustibles.

Desde noviembre del año pasado informó que ante el robo de combustible la empresa productiva del Estado ha tenido que cerrar ductos, complicando la logística de abastecimiento, teniendo que atender el servicio a través de otras vías como las “llantas”.

Las entidades que han presentado problema por desabasto de gasolina son Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Estado de México, Pachuca, Oaxaca, Nuevo León y Chihuahua.

Mientras, el coordinador de diputados del PRD, Ricardo Gallardo, anunció que en el segundo periodo ordinario de sesiones presentará una iniciativa de ley con el objetivo reducir los costos de gasolina, luz y gas LP. Pidió no solo reducir precios en la frontera norte, sino en todo el país, pues se está discriminado a los habitantes, y urgió a legislar sobre temas que “golpean los bolsillos”.

CASOS GRAVES

QUERÉTARO

Ante el desabasto en al menos 70 de 180 estaciones, la Asociación de Estaciones de Servicio buscará el permiso formal de Pemex para importar gasolina.

TAMAULIPAS

Desde el 3 de enero, las gasolineras en ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo presentan desabasto y en la mayoría solo ofertan Premium.

MICHOACÁN

En la ciudad de Morelia suman 10 días de desbasto debido a que los ductos de Pemex fueron cerrados; de las 90 gasolineras, 22 no tienen combustible.

GUANAJUATO

La falta combustible, especialmente gasolina, se agudizó ayer en Guanajuato; en el corredor industrial era evidente que el número de estaciones vacías.

ESTADO DE MÉXICO

De 127 estaciones de servicio en el valle de Toluca, al menos 25 están cerradas porque no tienen combustible y 25 más carecen de algún tipo de gasolina.

Y ADEMÁS

LA PROFECO NO HA RECIBIDO QUEJAS

El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que hasta el momento no han recibido alguna queja formal por parte de los consumidores sobre el desabasto de combustible en diversas estaciones de servicio. Comentó que si bien se está trabajando en resolver el problema, no se ha presentado algún reclamo pese a la invitación de la procuraduría.

Con información de: Elia Castillo, Eduardo de la Rosa, Estrella Álvarez, César Peralta, Francisco García Davish y Alondra Ávila.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio