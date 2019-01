A tan solo unos días del espectáculo no hay grandes declaraciones ni manifestaciones planificadas para los Globos de Oro ni su alfombra roja

LOS ÁNGELES.- Para citar mal a “A Star Is Born” (“Nace una estrella”), las ceremonias de premios distaron de ser superficiales en el 2018. Muchos confrontaron de frente la violencia sexual en la industria del entretenimiento, pero al comenzar un año nuevo con los Globos de Oro el domingo una pregunta persiste: ¿continuará la lucha en 2019?

Para un evento más conocido por sus momentos alegres que por promover causas sociales, los Globos de Oro se fueron con todo el año pasado como el primer gran espectáculo de la era #MeToo. Acogieron al entonces recién formado Fondo de Defensa Legal Time’s Up, la alfombra roja fue un mar simbólico de vestidos negros, grandes estrellas caminaron con orgullo junto a líderes activistas, Oprah Winfrey dio un emocionante discurso sobre empoderamiento y Natalie Portman criticó que todos los cineastas nominados fueran hombres al presentar el premio al mejor director.

Cada evento posterior, televisado o no, siguió de algún modo el ejemplo, a veces con chistes, a veces con declaraciones. Los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla incluyó solo mujeres como presentadoras, los asistentes a los Grammy llevaron rosas blancas y los Oscar posaron sus reflectores sobre líderes de Time’s Up y las acusadoras de Harvey Weinstein, Ashley Judd, Salma Hayek y Annabella Sciorra.

Pero este año es distinto. A tan solo unos días del espectáculo no hay grandes declaraciones ni manifestaciones planificadas para los Globos de Oro ni su alfombra roja, y esto podría muy bien fijar el tono para las próximas ceremonias de premios.

“Este año no existe un sentido de urgencia como el del año pasado”, dijo Steve Pond, editor de premios para la publicación The Wrap. “Del mismo modo, existe el sentido de que ‘no podemos echar para atrás”.

Temas como la igualdad y la inclusión son ahora elementos permanentes del discurso de las galas de premios, dijo Pond, y su ausencia sería “llamativa”.

“Pero creo que el que todos vistan de negro es algo de una sola vez, hasta que vuelva a ocurrir algo cataclísmico que deba ser abordado”, señaló.

Los anfitriones Andy Samberg y Sandra Oh han dicho que no necesariamente harán declaraciones políticas el domingo por la noche, pero que dejarán la puerta abierta para cualquiera que desee usar la plataforma para hacerlo. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Samberg dijo que cree que “a la gente le vendría bien una sonrisa”.

“No por ignorar nada, pero pasamos demasiado tiempo del día sumidos en muchas cosas que ocurren alrededor del mundo que son realmente deprimentes, y con razón _ esas cosas deben recibir atención. Pero también está el poder de ser positivos y de celebrar aun en los tiempos más difíciles”, dijo Samberg.

“No pienso que sea superficial 1) divertirse y 2) celebrar con honestidad…. Lo que me interesa es señalar el cambio verdadero y real”, agregó.

El “cambio” al que se refiere Oh incluye el fenómeno cultural de películas como “Black Panther” (“Pantera Negra”), nominada a tres premios (mejor película de drama, música original y canción original) y “Crazy Rich Asians” (“Locamente millonarios”), nominada a mejor película musical o de comedia y a mejor actriz de comedia (Constance Wu).

En otras palabras, este año dependerá de cada individuo si hace o no una declaración. Wendy Shanker, una guionista de galas de premios que ha escrito discursos para ganadores de Oscar, se maravilló del modo en que las actrices en Time’s Up tomaron el control de la “narrativa de la temporada de premios” en los Globos de Oro el año pasado.

“No sé si deban hacer necesariamente lo mismo este año, pero sí creo que veremos a muchas mujeres y hombres en el escenario haciendo referencias a #MeToo, referencias al cambio en nuestra cultura”, dijo Shanker.

Eso también aplica a presentadores e invitados.

“Creo que contratarán a personas que tienen una imagen pública y vocal fuerte”, dijo Shanker. “Los productores saben que eso es lo que mantiene un espectáculo interesante y creo que el público está interesado en los jugadores de las redes sociales que tienen algo que decir más allá de las actuaciones”.

Jessica Chastain es una de esas figuras que acaba de ser anunciada como presentadora del espectáculo. La actriz nominada al Oscar se ha establecido como una importante defensora de la igualdad de salario y representación en Hollywood y no ha temido hacer tales declaraciones.

“Creo que la gente todavía se divertirá mucho… la gente estará buscando diversión y glamour”, dijo Shanker. “(Pero) los Globos siempre fueron ‘la fiesta’ y ahora son ‘la fiesta con un mensaje’. Es una fiesta de protesta”.

esta nota originalmente se publicó en Excélsior