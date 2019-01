Sergio Pitol parece marca registrada

A la dirección editorial de la Universidad Veracruzana (UV) no le quedó más remedio que cambiar el nombre del Premio Nacional del Estudiante Universitario 2019 en la categoría de relato. Desde este año, el galardón ya no lleva el nombre de Sergio Pitol, ahora se llama Premio Luis Arturo Ramos de Relato. La razón del cambio es porque la familia del escritor fallecido el 12 de abril de 2018 dispuso que mientras la rectora, Sara Ladrón de Guevara, siga al frente de la Universidad Veracruzana no aceptarán que se use el nombre de Sergio Pitol para ninguna cuestión, pues mantienen su demanda de que la rectora fue cómplice del “maltrato” al autor de Domar a la divina garza. Los que sí permanecen son los nombres de Carlos Fuentes para el premio de ensayo; y de José Emilio Pacheco para el galardón en poesía.

Trabajadores de Cultura no bajan la guardia

La incertidumbre continúa para los trabajadores del sector cultural contratados bajo el régimen del Capítulo 3000. Empleados del INAH e INBA aseguran que desde hace un mes solicitaron una reunión con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, quien, dicen, no les ha dado respuesta. Ante ellos piden “que no haya cultura del poder”, pues “trabajar en el sector Cultura en México es un acto de resistencia. El año pasado muchos desistieron, esperamos que en 2019 las condiciones laborales mejoren para no tener más fugas de cerebros. Brindamos hoy por los héroes que día a día y de manera anónima defendemos el patrimonio”, escribieron a través de Twitter hace unos días.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal