Al presentar su declaración de bienes y la de su esposa Beatriz Gutiérrez, y abrirla al público en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es hacendado y que sólo tiene una quinta de 12 mil metros cuadrados en Palenque, Chiapas.

Aclaró que no habrán excepciones sobre la presentación de la declaración de bienes y todos los funcionarios federales tendrán que hacer público ese documento.

Sobre su quinta denominada La Chingada explicó que fue una herencia de sus padres y ya está escritura para sus cuatro hijos y les pertenecerá cuando él fallezca.

“No es un rancho, tampoco es una finca, porque rancho y finca están a un paso de ser hacienda, entonces no soy hacendado, como decía Zapata no fui a la revolución para hacerme hacendado. Es una quinta, sin 12 mil metros, ahí vivían mis padres. No generan nada, tengo árboles sembrados para autoconsumo, son árboles frutales y maderables. Tengo seivas, cedros, guayacán, árboles flor, vienen a posarse aves bellísimas. Es la casa donde vivimos”, dijo.

Destacó que su declaración y la de su esposa ya puede consultarse en el portal de la SFP, además rechazó que tenga tarjeta de crédito o cuenta de cheques.

“Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales y principios pero no todos el que tiene es malvado. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismo y la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la vida que me ha dado tanto”, aseveró.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal