El desabasto de gasolina no cede en Michoacán, en redes sociales los automovilistas denuncian falta de combustible en estaciones de servicio de municipios ubicados en el Bajío como La Piedad y Zamora…

En tanto, en Morelia los precios del litro de gasolina llegan a los 20 pesos, sobre todo la más comercial la Magna…

Comenta Cuauhtémoc Rodríguez, habitante de la región:

“Ahorita como 19.50, pero hay unas que están en 18.90…1:03 Sí, desde que subió siempre ha afectado, esperemos que sí baje…1:15 Sigue poniendo siempre lo mismo porque ocupas moverte y tienes que poner los mismos litros que ocupas para salir”

Y Manuel Gutiérrez:

“Sí, especulan mucho, hay unas de hasta 20 pesos o 19.90, o sea muy caras…0:52 Siento que hay algo de especulación en eso, eh, porque no es cierto que no haya gasolina en el depósito general, sí hay, lo que pasa es que están especulando, debieron haber guardado gasolina en sus tanques pensando que iba a aumentar para tener ellos su ganancia, pero vieron que no era cierto”

Los automovilistas reportaron que al no haber una tarifa fija en los precios de los combustibles, cada estación pone el costo y aunque se trate de comprar la gasolina más barata, con la escasez se surte donde haya, al costo que sea…

Salvador Bermúdez también opina:

“Sí ha estado variando, ayer me comentó un amigo que andaba en Lázaro que allá cuesta 2 pesos menos que aquí, eso es una descompensación…0:59 Inclusive en una gasolinera había que surtir un garrafón y te cobraban 5 pesos por ponértela en el garrafón, no pues no”

Jesús Victoria se siente confundido:

“Conforme lo que veo que sube, baja pero es cualquier cosa, es mínimo. No hay una estabilidad, se entiende que debe haber un régimen donde quiera, si vale 1 peso el litro así debe de permanecer en todo el país…1:07Ya sí ibas a poner 20 le poner 18, esa es la gran diferencia”

Desde el pasado 25 de diciembre cuando comenzó el desabasto y a finales de 2018, se recrudeció. En los primeros días de diciembre de 2018, también se registró un desabasto que duró dos semanas en normalizarse.

