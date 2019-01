Nokia 9 PureView, que podría presentarse este mes de enero, incorporará también el sensor de huellas en la pantalla

Lo móviles con cinco cámaras no son una ficción. En este 2019 se van a convertir en una realidad. Y Nokia se está encargando de ello. Al menos es lo que asegura Evan Blass, muy conocido en el sector por sus grandes y acertadas filtraciones de dispositivos móviles, quien ha difundido a través de su cuenta de Twitter cómo será el nuevo terminal de la compañía.

Evan Blass asegura que el nuevo dispositivo con el que HMD Global, la empresa finlandesa que desarrolla los móviles bajo la marca de Nokia, quiere «reventar» el mercado de los «smartphones» es con el Nokia 9 PureView. Por tanto, la tecnología PureView, que mejora la calidad fotográfica del móvil, regresa a la compañía. Hay que recordar que terminales como el Nokia 808 Pureview contaban ya con dicha tecnología. Pero, recientemente HMD ha registrado la marca PureViewen la oficina europea de patentes, por lo que ya no pertenece a Microsoft.

El nuevo terminal, según la imagen filtrada, tendrá cinco sensores y un flash LED. El Nokia 9 PureView incorporaría también el sensor de huellas en la pantalla, algo que ya hemos visto este año en terminales como el One Plus 6T y el Mi 8 Pro. La pantalla apenas luce marcos, no hay «notch» y funcioná con Android One.

Hay que recordar que en verano de 2018, HDM Global anunció que volvía a colaborar con Carl Zeiss, empresa alemana especialista en tecnología óptica e imagen, en sus terminales. Así, las cinco cámaras, que se disponen en forma de hexágono junto al flash, llevan la firma de Zeiss.

Por si todo esto fuera poco, « MySmartPrice» ha publicado el anuncio oficial del nuevo terminal, por lo que ya se conocen las características completas del Nokia 9 PureView: tendrá una pantalla de 5,99 pulgadas con resolución 2K y HDR 10, Snapdragon 845, carga inalámbrica, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. «A pesar de que el vídeo promocional no lo confirma, estamos bastante seguros de que el teléfono incluirá una ranura para tarjeta microSD», asegura el medio.

El terminal podría ser presentado este mes de enero, un poco antes del Mobile World Congress de Barcelona.

Esta nota originalmente se publicó en abc.es