CdMx.- El Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no me va a “cucar” (provocar), afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien respondió con un amor y paz, así como una apertura al diálogo a dicho movimiento que ha declarado que enfrentará al mandatario nacional.

“Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahorita, no vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va haber respuesta, amor y paz”, indicó.

En conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo federal expresó su respeto por los planes, programas y decisiones del EZLN, pues “vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura”.

“No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo, queremos la paz y la reconciliación. Pueden haber diferencias pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”, dijo.

Reiteró estamos abiertos al diálogo, pero tampoco -sostuvo- le preocupa al gobierno federal esa posición.

Aclaró que tampoco tiene conflictos con el subcomandante Galeano, antes Marcos.

“Lo vi cuando estaba yo cuando estaba por entrar a dirigir el PRD, en San Cristóbal la última vez. Antes lo vi en Guadalupe, Tepeyac.

Lo he visto dos o tres veces. Pero no tengo ningún problema con él ni con ningún dirigente del zapatismo, ni con dirigentes políticos ni sociales, no tengo problemas con nadie”, enfatizó.

