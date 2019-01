El directivo americanista asegura que si bien no se ha perdido el sabor del título, en 2019 el club piensa en ser protagonista y pelear por el bicampeonato

El 2018 tuvo un cierre glorioso para el América, las Águilas volvieron a posicionarse como el club más ganador en el futbol mexicano. Además logró su primer campeonato de la rama femenil y uno más de la categoría Sub 17. Resultados que confirman el trabajo integral que se hace en Coapa, en lo deportivo y administrativo. Para 2019 la meta no cambia, porque América es un club con exigencia constante y su parámetro para el año que recién inicia, se mantiene intacto.

Mauricio Culebro es un hombre clave en los éxitos logrados, porque desde hace año y medio pasó a ocupar la presidencia operativa del club azulcrema, un puesto con la misma exigencia que los puestos deportivos, se trata de un directivo que ha vivido en Coapa los últimos 14 años y que sabe a la perfección lo que el americanismo espera de su equipo: protagonismo y campeonatos, situaciones que se construyen en la gestión administrativa y deportiva.

Desde su área, el presidente operativo apunta que si bien la euforia por el título de hace un par de semanas aún se mantiene en el aire, toda la institución ya piensa en el torneo que iniciará para el América la próxima semana y en el que están obligados, una vez más, a pelear por el trofeo porque “el aficionado del América es muy exigente y aquí el campeonato es lo único que cuenta; el aficionado lo sabe, nosotros lo sabemos y para eso estamos, para estar al nivel de lo que ellos exigen”, comenta.

¿Cómo llegó Mauricio Culebro al América?

Llegué aproximadamente hace 14 años; entré a la parte del área de planeación estratégica y la siguiente responsabilidad que tuve fue ser coordinador general del equipo. Poco a poco he ido creciendo en esta institución.

Te ha tocado estar presente en varios títulos, ¿cuál ha sido el más especial?

Todos han sido diferentes, todos han tenido una parte de mucha alegría y han sido diferentes, pero si me tendría que quedar con alguno, sí es con este último.

¿Por el puesto que ahora ocupas?

Sí, es una parte, porque al final del día soy el responsable, pero ha sido un trabajo de mucha gente, aquí nunca hablamos de logros personales sino de logros de la institución, el éxito es de todos los que trabajamos aquí, cada quien desde su trinchera aporta su parte y pone su granito de arena; entonces es un trabajo de equipo y es un logro de todos.

¿Cómo se construye un equipo campeón?

Una parte muy importante es el trabajo en equipo, la buena convivencia en el día a día, el respeto de todos los que trabajamos aquí, el equipo que tú ves en la cancha es el reflejo del equipo que hay en las oficinas; nos ves apoyándonos, respetándonos, trabajando en equipo. Hay varias cosas, pero una muy importante es esa.

Pero el trabajo de oficina es muy importante también para levantar un título

Creo que es una labor importante, es un poco de darle ese orden, esa estructura y esos procesos, dar las herramientas necesarias para que las personas que deciden qué jugador viene, puedan tener esas herramientas e información necesaria para que puedan tomar la mejor decisión. Hacer el esfuerzo para traer ese refuerzo en el caso de las negociaciones, de ver qué podemos hacer desde nuestra trinchera para apoyarlos a ellos y poder conformar el mejor equipo posible que esté en la cancha.

¿Qué tan difícil es negociar para América?, porque ya no es lo mismo de hace años que traía a cualquier jugador

Va de la mano con lo que ha crecido la Liga y las instituciones con las que tenemos que competir dentro y fuera de la cancha; sí se ha vuelto más complicado; una parte de mi responsabilidad es tratar de hacer un uso inteligente de los recursos, no es gastar por gastar ni comprar por comprar, tenemos que tratar siempre de minimizar los riesgos por un lado y, por otro, ser muy inteligentes en cómo usamos los recursos de manera óptima. No buscamos ser los que más gastamos ni ser de las nóminas más altas, lo más importante es conformar el mejor equipo posible dentro de la cancha, no estamos pensando en sí somos los que más gastamos.

Es que todos los equipos buscan el título, pero aquí es una obligación ganarlo, porque no vale ni llegar a la Final, aquí solo vale levantar el trofeo

Para todos los equipos es complicado, porque es una Liga muy competitiva, pero lo que sí tenemos muy claro los que estamos aquí, es que sabemos dónde estamos parados y conocemos exactamente la exigencia que hay en este equipo; sabemos que aquí hay que dar el extra siempre, porque la exigencia es a tope en todos los torneos y cada semestre, pero estamos muy conscientes de dónde estamos parados.

Que el aficionado de América esté tranquilo, la exigencia no baja y que en el 2019 la tarea es ser protagonistas de nuevo

Eso lo tenemos claro la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico, esto es el americanismo, que la afición esté tranquila. Cada torneo trabajamos, planeamos y nos esforzamos para siempre estar peleando el campeonato. Todos trabajamos para el mismo objetivo y con la misma línea.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio