El principal objetivo de Carístico en el inicio de 2019 es la cabellera de Último Guerrero, además de descartar que Penta 0M tenga algo que enseñarle, pues el “Cero miedo” aún tiene mucho camino por recorrer en la lucha libre.

Por la intensa rivalidad que tiene con Penta, este declaró en días recientes que Carístico es “un escombro” de lo que fue hace años, cuando revolucionó la lucha, pero al de “plata y oro” poco le importan esos comentarios y tiene definidas sus metas.

“Penta no me va a venir a enseñar, está un poco elevado, hay que dejarlo y que siga hablando, si Penta no quiere enfrentarse a un luchador que dice fue escombro… que le pida a Dios que llegue a hacer lo que yo hice, le falta mucho, es un ídolo de redes sociales, no de arenas”, comentó.

Y ante los comentarios positivos del “Último de su Estirpe” sobre su carrera,Carístico dijo que se lo ha ganado con actuaciones sobre el ring y que le gustaría apostar con el rufián.

“Si el Guerrero habla bien es porque me lo he ganado, muchas leyendas lo pueden decir, si Penta quiere algo aquí estoy para servirle, pero empezando el año me enfoco en Último Guerrero, esa cabellera es valiosa y me gustaría tenerla”, comentó.

Finalmente, del mano a mano que tuvo el martes con el líder de los “Guerreros”, el cual ganó el enmascarado por descalificación en dos caídas tras ser fauleado, aseveró que acorralará a su oponente hasta que acepte el duelo de apuestas.

“Creo que se vio acorralado, en la primera caída, aunque me traía como trapo le gané, en la segunda tanto lo traje movido que creo se desesperó y cometió faul, no me gusta ganar así, si así me van a luchar así lo haré, quería demostrar que podía ganarle en dos, ahora lo voy a acorralar para que me dé una lucha de cabellera”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior