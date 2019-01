‘El monto del vehículo es entre 90 y 100 mil pesos por cada uno, debido a que sí se encuentra en condiciones ya muy desgastadas y además de que es un modelo de 5 años de antigüedad’

AGUASCALIENTES, Aguascalientes.- El diputado local Alejandro Serrano Almanza informó que serán vendidos 27 vehículos que estaban destinados para uso de los legisladores, por lo que los diputados ahora tendrán que moverse en sus automóviles particulares o por sus propios medios.

“Ahora con el tema de la venta de los vehículos, es un tema que nos va ayudar bastante porque ya no se va a tener un costo de mantenimiento y a su vez ese recurso de la venta de los vehículos va a regresar al Congreso del Estado”, dijo.

Con la venta de los vehículos en su mayoría se pretende recaudar aproximadamente 2 millones 700 mil pesos.

“El monto del vehículo es entre 90 y 100 mil pesos por cada uno, debido a que sí se encuentra en condiciones ya muy desgastadas y además de que es un modelo de 5 años de antigüedad, siendo que algunos traen más de 200 mil kilómetros de recorrido, entonces el vehículo no se encuentra en buenas condiciones”.

El presidente del Comité de Administración dio a conocer que en el mes de enero iniciará el procedimiento .

“Es través de la ley de arrendamientos y adquisiciones tendrá que ser una persona moral, tiene que tener esa solvencia económica para poder pagar los 27 vehículos, este procedimiento lo estaremos arrancando en el mes de enero necesitamos sesionar el Comité de Administración que sea avalado por el propio comité que sea a través de la ley de adquisiciones”.

Indicó que se está valorando la posibilidad de que se les entreguen vales de gasolina a los diputados, pero en caso de que se contemple la compensación, sería por 3 mil pesos al mes.

“Así como lo hicimos en su momento con su teléfono celular , ahora el legislador se tendrá que mover por sus propios medios , ya no quedará ningún vehículo salvo que sea de tema de operativo de staff meramente para el Congreso del Estado”, apuntó.

Sin dar el dato exacto de cuánto se han ahorrado con las medidas de austeridad implementadas, señaló que que los ahorros son en telefonía celular, papelería y gasolina.

“Como un dato exacto no tengo el dato exacto , la verdad es que no , ustedes ya lo vieron todo lo que nosotros decidimos que ya no íbamos a gastar lo mandamos gestión social de 5 mil pesos , el dato exacto de cuánto hemos ahorrado si te lo debo , pero esa es la idea que no tengamos gastos muy excesivos de tal manera que seamos muy concretos con la sociedad y cada vez estemos gastando la menor cantidad de recursos”, consideró.

