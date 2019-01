Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, se pronunció por investigar la información revelada en el juicio en Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán y castigar a sus cómplices en México.

“Me da mucho gusto que no le estén haciendo caso a muchas de las cosas que dice, porque seguramente muchas cosas son invenciones. Seguramente algunas otras, si hay datos e información, pues que se siga y que se castigue a quienes, si es que es cierto, fueron sus cómplices”, subrayó.

En entrevista con MILENIO, Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, se dijo respetuoso de los procesos de EU, pero consideró que son mediáticos, porque debería juzgar rápido a quienes tienen en su haber muchos delitos. “Si hay señalamientos, todavía están en ese proceso, ha señalado algunos, a quien señale, que se investigue”, insistió.

—¿Pero cómplices, como él lo ha declarado de ex funcionarios de aquí (México)?

—Sí, sí, he visto… Pero lo que tenemos que hacer es ver de dónde vienen las declaraciones, de un delincuente. Entonces, si vienen de un delincuente, aceptarle lo que dice e investigar si fue cierto o no, y si fue cierto castigar.

Osorio Chong se deslindó y afirmó que nunca tuvo tratos con El Chapo, pero admitió que después de su fuga, uno de sus temores fue que alguien quisiera señalar una complicidad con quien hoy es juzgado en Nueva York. “Por eso me urgía que se detuviera, porque yo tengo una imagen en la que no voy a permitir que nadie me la pueda dañar, en el que yo no me vinculo con quienes lastiman a la sociedad”, subrayó.

—¿Y usted no tuvo nada que ver con él (Chapo)?

—Cuando lo detuvieron fue algo muy importante para mí, en lo personal, no solo la detención que significaba para todos un gran logro, sino en lo personal, de que no estuvieran queriendo hacer ningún vínculo con este delincuente. Nada más les digo yo que en el caso de nosotros, no lo detuvimos una, lo detuvimos dos veces y en poco tiempo.

—¿Alguna de sus líneas de investigación estaba dirigida hacia Kate del Castillo?

—Ya vi que inició un proceso. Entonces creo que hoy mejor que se enfrente directamente en sus señalamientos y que la autoridad le pueda responder.

Recalcó: “aquí lo que toca es que le diga a la autoridad qué es lo que pasó, dónde hubo alguna circunstancia y que se aclaren las cosas”.

La fuga

Tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, el 11 de julio de 2015, Osorio Chong sabía que el presidente Enrique Peña Nieto “tenía que tomar decisiones”, aunque, comentó que no se sintió responsable de lo sucedido.

Esa noche, el presidente Peña viajaba a París y Osorio ya estaba listo para acompañarlo, pero lo sucedido en el penal del Altiplano frustró los planes y regresó a México el 13 de julio.

Osorio Chong recibió la noticia a las 4 de la mañana por un mensaje del director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz, quien le dijo “’oye se acaba de escapar El Chapo’. La verdad sí es un asunto bien complejo, difícil. Pero pasé de la impresión a ver si estaba cubriendo aeropuertos, carreteras “.

El ex secretario de Gobernación tuvo que informar al presidente Peña Nieto, quien volaba en el TP01 y se ubicaba a una hora de llegar a la escala en Gander, Canadá.

“Le mandé mensaje y veo que no ve su mensaje.. me tardé como tres minutos en ver que no lo estaba revisando y se lo mando a Jorge Corona (secretario particular) para asegurarme que lo vea. Toma el teléfono de Jorge Corona y por ahí empieza a comunicarse conmigo el Presidente y luego ya se va a su teléfono. Me dijo, espérame, yo en 40 minutos te hablo, es cuando hay la recarga del combustible para el avión y toma la misma actitud que yo, de la sorpresa, y empieza a decir lo mismo, ‘¿ya vieron carreteras?, ¿reforzaron seguridad revisando vehículos?’”.

Teléfono rojo

El también ex gobernador de Hidalgo recordó que estuvo al pendiente de los intentos de recaptura de Guzmán Loera y sintió frustración el 4 de octubre de 2015, cuando le informaron que falló el operativo, “que lo tenían en la mira, pero El Chapo iba con un bebé cargando, y entonces deciden no disparar nuestras fuerzas armadas y se escapa nuevamente”, expresó.

El 8 de enero de 2016 fue informado de cada uno de los detalles del operativo coordinado por la Defensa, Marina, Cisen y PGR, que inició desde las 6 de la mañana, pero a las 7:30 le dicen que huyó por un túnel. “Entonces fue una angustia muy grande de ahí a las 10:30, 11 de la mañana que sucede su detención”, comentó.

Osorio recibió la noticia de la recaptura de El Chapo en un encuentro con embajadores y cónsules, y por el teléfono rojo de la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu habló con el Presidente.