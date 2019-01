Las festividades de diciembre te llevan a comer en exceso y fuera de horario. Por eso, volver a la rutina siempre cuesta, sobre todo, si extendemos las celebraciones hasta enero. El consumo excesivo de alcohol, las parrillas de fines de semana o ir a la playa con piqueos pocos saludables, no ayudarán a tu meta de retomar tu plan nutricional. Así que toma nota de estos consejos para desintoxicar tu cuerpo.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Andrea Luna, licenciada en nutrición, recomienda algunas resoluciones para este nuevo 2019:

1. Mastica tus comidas de 15 a 20 veces para que el alimento se procese mejor. Con esto evitarás que tu estómago trabaje de más y la digestión no sea tan pesada.

2. Evita asociar el comer con un deseo no cumplido. Ten una relación más profunda con la comida y no olvides respirar mientras consumes tus alimentos.

3. Toma una bebida –ya sea un vaso de refresco natural sin azúcar o agua infusionada- al final del almuerzo. No la intercales con la comida.

4. Recuerda dividir tu plato: la mitad debe llevar verduras crudas, la otra mitad la debes distribuir en 50% carbohidratos (papa o camote o arroz o pasta integral o menestras) y el otro 50% en proteína (pescado o pollo o pavita o huevo).

5. Aléjate de las monodietas, que te llevan a consumir un solo alimento durante una cantidad de días específicos con el fin de adelgazar. “Este tipo de dietas asociados a los jugos detox no funcionan. Solo nos hacen perder agua”, indica la especialista.

ALIMENTOS QUE SUMAN

Gretta Rivera, docente de nutrición del Instituto Gastronómico D’Gallia, sugiere algunos alimentos que pueden complementar tu régimen diario.

La alcachofa. Contiene un alto contenido de fibra y vitamina C, así como magnesio y antioxidantes. Además, posee un compuesto activo llamado cinarina, que facilita la desintoxicación del hígado y la eliminación de toxinas. Aparte, contribuye a reducir la grasa en la sangre.

No olvides que este alimento también tiene un efecto diurético, lo que te ayudará a eliminar el exceso de líquidos en el organismo. Consúmela deshojando la verdura. Te tomará más tiempo comerla, pero ello te servirá con la ansiedad.

El limón. Es otro alimento que no debe faltar en tu dieta, ya que es un buen depurador de toxinas por su gran contenido de vitamina C. Además limpia y desinfecta el tracto intestinal, desintoxicando el hígado y alcalinizando el organismo.

Utiliza su zumo para ensaladas, salsas, infusiones o agrégalo a frutas. También a proteínas como pescados y a carbohidratos como menestras, para mejorar la absorción de hierro.

Verduras de hojas verdes. Según un estudio de la Universidad de Leicester, la clorofila de vegetales como las espinacas, la lechuga, la alfalfa o la acelga favorecen a eliminar toxinas, como metales y pesticidas del cuerpo. Asimismo, hacen que el hígado cumpla con su función desintoxicadora.

PARA CONSERVARLOS MEJOR

Evita que estos alimentos estén almacenados durante mucho tiempo, ya que eso hace que disminuyan sus propiedades nutritivas.

Prefiere tipos de cocción como guisados, salteados, al horno, a presión y al vapor, antes que fritos. De este modo, no se pierden nutrientes. La vitamina C, por ejemplo, es muy sensible al calor.

Recuerda lavar, pelar y cortar los vegetales justo antes de su consumo o preparación para que no se oxiden. En la refrigeradora, puedes guardarlos dentro de los cajones, con el fin de mantener la humedad y alargar un poco más el tiempo de vida. Finalmente, almacena las verduras en piezas enteras para que no pierda sus nutrientes.

