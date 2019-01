Comienza el 2019 y te dejamos los eventos deportivos más importantes del año para que los anotes en tu agenda:

ENERO

01. SALTOS ESQUÍ. 4 trampolines (2ª). Garmisch (ALE)

03-05. BALONMANO. XLIV Torneo Internacional España, en Palencia.

04. SALTOS ESQUÍ. 4 trampolines (3ª). Innsbruck (AUT).

05-01 feb. FÚTBOL. Copa de Asia, en Emiratos Árabes.

06. ATLETISMO. LXV Cross Zornotza. Amorebieta.

06. SALTOS ESQUÍ. 4 trampolines (4ª). Bischofshofen (AUT)).

06. VOLEIBOL. Preeuropeo. España-Bielorrusia, en Teruel.

07-12. TENIS (F). Torneos de Hobart y Sydney (AUS).

07-17. AUTO-MOTO. Rally Dakar, en Perú.

09. VOLEIBOL. Preeuropeo. Georgia-España.

10-27. BALONMANO. Mundial masculino, en Dinamarca y Alemania.

11-13. BOB Y SKELETON. Europeos. Schönau am Königsee (Alemania).

12. AUTOMOVILISMO. Fórmula E. Marraquech ePrix

13. ATLETISMO. Cross Juan Muguerza, en Elgoibar.

14-27. TENIS. Abierto de Australia, en Melbourne.

15-20. CICLISMO. UCI World Tour. Tour Down Under, en Australia.

16-19. GOLF. Abu Dhabi HSBC Championship.

18-20. CICLISMO. Copa Mundo pista. 5ª prueba. Cambridge (NZL)

19. HOCKEY. Comienza la Pro League (hasta el 23 de junio).

20. ATLETISMO. Cross Internacional de Itálica, en Sevilla.

20. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. Budapest.

20-13 feb. FÚTBOL. Sudamericano Sub-20, en Chile.

21-27. PATINAJE ARTÍSTICO. Campeonatos de Europa, en Minsk.

24-27. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Montecarlo

25-27. CICLISMO. Copa del Mundo pista. 6ª prueba. Hong Kong.

26. ATLETISMO. Reunión de Boston.

26-27. AUTOMOVILISMO. 24 Horas Daytona (EEUU).

26. AUTOMOVILISMO. Fórmula E. Santiago de Chile ePrix.

27. ATLETISMO. Cross Internacional de San Sebastián.

27. CICLISMO. UCI World Tour. Great Ocean Road Race.

28-03. TENIS (F). Torneo San Petersburgo (RUS).

31-03 feb. CICLISMO. XXVIII Challenge Ciclista Mallorca.

FEBRERO

01-02. TENIS. Copa Davis. Ronda de clasificación.

01-16 mar. RUGBY. Torneo 6 Naciones.

02. ATLETISMO. Reunión en pista de Karlsruhe (Alemania).

02. ATLETISMO. Ctos.España Clubes. Copas Rey/Reina. San Sebastián

02-03. CICLISMO. Mundiales de ciclocrós, en Bogense (DIN).

03. ATLETISMO. Cross de Albufeira (Portugal).

03. FÚTBOL AMERICANO. Super Bowl, en Atlanta.

03. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. Barcelona.

05-17. ESQUÍ ALPINO. Campeonatos del Mundo, en Aare (Suecia).

06. ATLETISMO. Reunión de Torun (Polonia)

06-08. MOTOCICLISMO. Test pretemporada MotoGP en Sepang (Malasia)

08. ATLETISMO. Reunión en pista cubierta de Madrid.

09-10. TENIS (F). Copa Federación. Cuartos de final.

10. RUGBY. Campeonato de Europa. España-Rusia.

11-16. TENIS (F). Torneo de Doha.

14-17. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Suecia.

14-17. BALONCESTO. Copa del Rey, en Madrid

17. BALONCESTO. All Star NBA, en Charlotte (Carolina del Norte).

16. ATLETISMO. Reunión de Birmingham (Reino Unido).

16. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. Bilbao.

16. RUGBY. Campeonato de Europa. Georgia-España.

16-17. ATLETISMO. Campeonatos España pista cubierta. Antequera.

17. ATLETISMO. Maratón Sevilla.

18-21. AUTOMOVILISMO. Pretemporada F1. Montmeló.

20. ATLETISMO. Reunión de Duesseldorf (Alemania).

20-03 mar. ESQUÍ NORDICO, Mundiales. Seefeld in Tirol (Austria)

21-24. GOLF. WGC-Mexico Championship.

21-24. HOCKEY PATINES. Copas del Rey y la Reina, en Reus.

23. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. Granada.

23-24. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Australia. Phillip Island

23-25. MOTOCICLISMO. Test pretemporada MotoGP en Losail (Catar).

24. ATLETISMO. Campeonatos España cross Clubes. Linares (Jaén).

25-02 mar. CICLISMO. UCI World Tour. UAE Tour.

26-01 mar. AUTOMOVILISMO. Pretemporada F1. Montmeló.

27-03 mar. CICLISMO. Mundiales en pista, en Pruszkow (Polonia).

28-03 mar. BALONCESTO. Copa de la Reina, en Vitoria.

28-03 mar. FÚTBOL SALA. Copa de España, en Valencia.

MARZO

01-03. ATLETISMO. Campeonatos de Europa en pista. Glasgow (GBR).

03. ATLETISMO. Maratón de Tokio.

03. RUGBY. Campeonato de Europa. España-Rumanía.

02. CICLISMO. UCI World Tour. Omloop Het Nieuwsblad, en Bélgica.

02-12. DEPORTES INVIERNO. Universiada, en Krasnoyarsk (RUS).

05-10. BÁDMINTON. All England, en Birmingham.

07-10. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. México-Guanajuato.

07-17. TENIS. Indian Wells (EEUU).

08-09. TRIATLÓN. Series Mundiales. Abu Dabi.

08. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. Marsella (FRA).

09. CICLISMO. UCI World Tour. Strade Bianche, en Italia.

10. ATLETISMO. Campeonatos de España de cross, en Cáceres.

10. ATLETISMO. Maratón de Barcelona.

10. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Catar.

10. RUGBY. Campeonato de Europa. España-Bélgica.

10-17. CICLISMO. UCI World Tour. París-Niza.

10-17. ESQUÍ ALPINO. Finales Copa del Mundo, en Soldeu (Andorra)

13-19. CICLISMO. UCI World Tour. Tirreno-Adriático, en Italia.

14-17. GOLF. Players Championship.

15. AUTOMOVILISMO. Mundial Resistencia. 1.000 Millas de Sebring.

15-10 mar. BOB Y SKELETON. Mundiales, en Whistler (CAN).

16-17. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Tailandia. Chang.

17. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Australia.

17. RUGBY. Campeonato de Europa. Alemania-España.

18-24. PATINAJE ARTÍSTICO. Mundiales, en Saitama (JPN).

20-31. TENIS. Miami Open.

23. CICLISMO. UCI World Tour. Milán-San Remo, en Italia.

23. FÚTBOL. Clasif. Eurocopa 2020. España-Noruega, en Valencia.

25-31. CICLISMO. UCI World Tour. Volta a Cataluña.

26. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. Malta-España.

27-31. WGC-Dell Technologies Match Play, en Austin, Texas (EEUU)

28-31. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Francia-Córcega.

29. CICLISMO. UCI World Tour. E3 Harelbeke, en Bélgica.

30. ATLETISMO. Mundiales de Cross, en Aarhus (Dinamarca).

31. ATLETISMO. Campeonatos de España medio maratón. Sant Cugat.

31. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Baréin.

31. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Argentina.

31. CICLISMO. UCI World Tour. Gante-Wevelgem, en Bélgica.

ABRIL

01-07. TENIS (F). Torneo de Charleston (USA).

03. CICLISMO. UCI World Tour. A través de Flandes (BEL).

03-13. HALTEROFILIA. Europeos, en Batumi (Georgia).

04-07. GOLF (F). ANA Inspiration, en Mission Hills (EEUU).

05. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. San José (Costa Rica).

06-07. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. España. Motorland Aragón.

06. TURF. Gran National, en el hipódromo Aintree de Liverpool.

07. ATLETISMO. Movistar Medio Maratón de Madrid.

07. CICLISMO. UCI World Tour. Tour de Flandes, en Bélgica.

07. REMO. Regata Oxford-Cambridge.

07-13. VELA. Europeos de RS:X, en Palma de Mallorca.

08-13. CICLISMO. UCI World Tour. Vuelta al País Vasco.

08-14. LUCHA. Europeos, en Bucarest.

08-14. TENIS (F). Open Colsanitas, en Bogotá.

11-14, GOLF. Masters, en Augusta, Georgia (EEUU)

13-14. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Holanda. Assen.

14. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP China.

14. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP de las Américas.

14. CICLISMO. UCI World Tour. París-Roubaix.

14-21. TENIS. Masters 1.000 de Montecarlo.

15. ATLETISMO. Maratón de Boston.

20-21. TENIS (F). Copa Federación. Semifinales.

21. CICLISMO. UCI World Tour. Amstel Golda Race, en Holanda.

21-28. TENIS DE MESA. Mundiales, en Budapest.

22-28. TENIS (F). Torneo de Stuttgart (ALE).

24. CICLISMO. UCI World Tour. Flecha Valona, en Bélgica.

24-28. TAEKWONDO. Mundiales, en Inzell (Alemania).

25-28. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Argentina.

25-28. FÚTBOL SALA. Fase final Liga de Campeones, en Almaty.

26-28. BALONMANO. Copa de la Reina. Fase final, en Barakaldo.

27. MOTOCICLISMO. Mundial trial pista. Andorra la Vella.

27. TRIATLÓN. Series Mundiales. Bermuda.

27-05 may. MULTIDEPORTES. Mundiales, en Pontevedra.

28. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Azerbaiyán.

28. ATLETISMO. Maratón de Londres.

28. ATLETISMO. EDP Rock & Roll Madrid Maratón.

28. CICLISMO. UCI World Tour. Lieja-Bastoña-Lieja (BEL).

29. FÚTBOL. Final de la Liga de Campeones Juvenil, en Nyon (SUI)

30-05 mayo. CICLISMO. UCI World Tour. Tour de Romandía (SUI).

MAYO

01. CICLISMO. UCI World Tour. Eschborn-Fráncfort (ALE).

03. ATLETISMO. Diamond League. Doha.

03-19. FÚTBOL. Europeo Sub-17, en Irlanda.

04. AUTOMOVILISMO. Mundial Resistencia. 6H de Spa (BEL)

04-05. BICICLETA MONTAÑA. Europeos, en Pampilhosa da Serra (POR)

05. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP España.

05-12. TENIS. Mutua Madrid Open.

05-17. FÚTBOL. Europeo femenino Sub.17, en Bulgaria.

09-12. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Chile.

10-12. ESGRIMA. Final Copa del Mundo sable, en Madrid.

10-26. HOCKEY HIELO. Mundial IIHF, en Bratislava y Kosice (SVK)

11-12. ATLETISMO. Mundiales de relevos, en Yokohama (Japón).

11-02 jun. CICLISMO. Giro de Italia.

11-12. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Italia. Imola.

11-12. BALONMANO (F). Fase final Liga de Campeones, en Budapest.

11-12. HOCKEY PATINES. Fase final de la Euroliga.

12. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP España.

12-19. TENIS. Internacionales de Roma.

12-18. CICLISMO. UCI World Tour. Tour de California.

16-19. GOLF. US PGA Championship, en Bethpage, Nueva York.

17-19. BALONCESTO. Fase Final de la Euroliga, en Vitoria.

17-19. BALONMANO. Fase final de la Copa EHF, en Kiel (ALE).

18. FÚTBOL. Final de la Liga de Campeones femenina, en Budapest.

18-19. TRIATLÓN. Series Mundiales. Yokohama (Japón).

19. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP de Francia.

23-15 jun. Mundial Sub-20, en Polonia.

25. ATLETISMO. Diamond League. Shanghái.

25-26. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Italia.

26. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Mónaco.

26. AUTOMOVILISMO. 500 Millas de Indianápolis (EEUU).

26-09 jun. TENIS. Roland Garros.

30-01 jun. PIRAGÜISMO. Europeos de eslalon, en Pau (FRA).

30-02 jun. GOLF (F). US Open femenino, en Charleston.

30-02 jun. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Portugal.

30-14 jun. POLIDEPORTIVO. World Roller Games, en Barcelona.

31-02 jun. REMO. Europeos, en Lucerna (SUI).

JUNIO

01. FÚTBOL. Final Liga de Campeones, en Madrid (Wanda Met.)

01-02. BALONMANO. Fase final de la Liga de Campeones, en Colonia.

02. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Italia.

02. ATLETISMO. Diamond League. Estocolmo.

03-09. LUCHA. Europeos júnior, en Pontevedra.

05-09. FÚTBOL. Fase Final Liga Naciones, en Oporto y Guimaraes.

06. ATLETISMO. Diamond League. Roma.

07. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. Islas Feroe-España.

07-07 jul. FÚTBOL. Mundial femenino, en Francia.

07-09. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Japón.

08. ATLETISMO. Gran Premio de marcha Cantones de La Coruña.

08-09. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. España. Jerez.

09-09. TRIATLÓN. Series Mundiales. Leeds (GBR).

09. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Canadá.

09-16. CICLISMO. UCI World Tour. Criterium Dauphiné (FRA)

10. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. España-Suecia.

13. ATLETISMO. Diamond League. Oslo.

13-16. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Italia (Cerdeña).

13-16. GOLF. US Open, en Pebble Beach, California (EEUU).

14-07 jul. FÚTBOL. Copa América, en Brasil.

15. TRIATLÓN. Series Mundiales. Nottingham (GBR).

15-13 jul. FÚTBOL. Copa de África.

15-16. AUTOMOVILISMO. Mundial de Resistencia. 24H Le Mans (FRA).

15-23. CICLISMO. UCI World Tour. Vuelta a Suiza.

16. ATLETISMO. Diamond League. Rabat.

16. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Cataluña.

16-30. FÚTBOL. Europeo Sub-21, en Italia y San Marino.

17-22. ESGRIMA. Europeos, en Düsseldorf (ALE).

17-29. TENIS (F). Torneo de Birmingham (GBR).

17-23. TENIS (F). Circuito WTA. Mallorca Open.

18-18 jul. FÚTBOL. Copa de Oro CONCACAF, en Estados Unidos.

20-23. GOLF (F). Campeonato PGA, en Chaska (EEUU).

21. ATLETISMO. XV Meeting Iberoamericano, en Huelva.

21-30. POLIDEPORTIVO. Juegos Europeos, en Minsk.

22-23. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Holanda.

22-23. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Italia. Misano.

22-25. JUDO. Europeos, en Minsk.

23. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Francia.

23. TRIATLÓN. Campeonato de Europa de Ironman, en Elsinore (DIN)

23-29. TENIS (F). Torneo de Eastbourne (GBR).

27-30. GOLF. Andalucía Valderrama Masters.

28-29. ATLETISMO. Diamond League. Eugene (EEUU).

28-29. TRIATLÓN. Series Mundiales. Montreal.

28-07 jul. VOLEY PLAYA. Mundiales, en Hamburgo (ALE).

29. FÚTBOL. Final de la Liga Europa, en Bakú.

29-30. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Bélgica.

30. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Austria.

30. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Holanda.

JULIO

01-09. VELA. Mundiales de Laser, en Sakaiminati (Japón)

01-14. TENIS. Torneo de Wimbledon.

03-14. POLIDEPORTIVO. Universiada de verano, en Nápoles (ITA)

04-07. GOLF. Abierto de Irlanda, en Lahinch.

05. ATLETISMO. Diamond League. Lausana (Suiza).

06-07. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Gran Bretaña.

06-07. TRIATLÓN. Series Mundiales. Hamburgo (ALE).

06-28. CICLISMO. Tour de Francia.

07-20. FÚTBOL. Europeo Sub-19, en Armenia.

07. ATLETISMO. Meeting Madrid 2019.

07. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Alemania.

07. FÚTBOL. Final de la Copa América. Maracaná. Río de Janeiro.

11-14. GOLF. Abierto de Escocia, en North Berwick.

12. ATLETISMO. Diamond League. Mónaco.

12-28. NATACIÓN. Mundiales, en Gwangju (Corea del Sur)

13-14. CICLISMO BMX. Europeos, en Valmiera (LET).

13-14. LUCHA. Gran Premio de España, en Madrid.

13-14. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Portugal.

13-14. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. EEUU. Laguna Seca.

13-21. HOCKEY. Europeos Júnior, en Valencia.

14. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Gran Bretaña.

15-23. ESGRIMA. Mundiales, en Budapest.

16-21. BÁDMINTON. Abierto de Indonesia, en Yakarta.

16-24. VELA. Mundiales de Láser Radial, en Sakaiminati (Japón)

16-28. FÚTBOL. Europeo femenino Sub-19, en Escocia.

18-21. GOLF. Abierto Británico, en Portrush (Irlanda del Norte).

20-21. ATLETISMO. Diamond League. Londres.

20-21. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Francia.

20-21. TRIATLÓN. Series Mundiales. Edmonton (CAN)

23-28. CICLISMO BMX. Mundiales, en Heusden-Zolder (BEL).

25-28. GOLF. WGC-FedEx St. Jude Invitational, en Memphis (EEUU)

25-28. GOLF (F). Campeonato Evian, en Evian-les-Bains (FRA).

26-11 ago. POLIDEPORTIVO. Juegos Panamericanos, en Lima.

28. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Alemania.

29-04 ago. TENIS (F). Torneo de San José (USA).

AGOSTO

01-04. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Finlandia.

02-04. NATACIÓN. Copa del Mundo. 1ª prueba, en Tokio.

03-09. CICLISMO. UCI World Tour. Vuelta a Polonia.

04. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Hungría

04. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Rep. Checa.

04. CICLISMO. UCI World Tour. RideLondon Surrey Classic.

05-11. TENIS. Masters 1.000 de Montreal.

05-11. TENIS (F). Torneo de Toronto.

07-11. CICLISMO. Europeos en carretera.

09-10. NATACIÓN. Copa del Mundo. 2ª prueba, en Pekín.

08-11. GOLF (F). Open Británico, en Milton Keynes.

11. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Austria.

11-18. TENIS. Torneo de Cincinnati (EEUU).

12-18. CICLISMO. UCI World Tour. BinckBank Tour (BEL/HOL)

14. FÚTBOL. Supercopa de Europa, en Estambul.

15-18. TRIATLÓN. Torneo clasificación Tokio 2020, en Tokio.

15-17. NATACIÓN. Copa del Mundo. 3ª prueba, en Singapur.

16-25. HOCKEY. Campeonatos de Europa (M y F). Amberes.

18. ATLETISMO. Diamond League. Birmingham (Reino Unido).

18-25. TENIS (F). Torneo de New Haven (USA).

19-35. BÁDMINTON. Mundiales, en Basilea (Suiza).

22-25. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Alemania

23-03 sep. POLIDEPORTIVO. Juegos Asiáticos, en Rabat.

23-08 sep. VOLEIBOL. Europeo femenino, en TUR, POL, HUN y SVK.

24. ATLETISMO. Diamond League. París.

24-15 sep. CICLISMO. Vuelta a España.

25. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Gran Bretaña.

25. CICLISMO. UCI World Tour. EuroEyes Cyclassics, en Alemania.

25-01. JUDO. Mundiales, en Tokio.

25-01. PIRAGÜISMO. Mundiales de esprint, en Szeged (HUN).

25-01. REMO. Mundiales, en Linz-Ottensheim (AUT).

26-08 sep. TENIS. Abierto de Estados Unidos.

28-01 sep. BICICLETA MONTAÑA. Mundiales. Mont Sainte-Anne (CAN)

29. ATLETISMO. Diamond League. Zúrich.

29-01 sep. TRIATLÓN. Series Mundiales. Lausana (SUI).

31-1 sep. ATLETISMO. Campeonatos de España. La Nucía (Alicante).

31-15 sep. BALONCESTO. Mundial masculino, en China.

31-01 sep. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de Gran Bretaña.

SEPTIEMBRE

01. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Bélgica.

01. CICLISMO. UCI World Tour. Clásica Bretaña-Oeste de Francia.

03-08. TENIS DE MESA. Europeos, en Nantes (FRA).

04. ATLETISMO. Meeting Internacional Ciudad de Guadalajara.

05. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. Rumanía-España.

06. ATLETISMO. Diamond League. Bruselas.

07-08. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Portugal. Algarve.

07-21. BOXEO. Mundiales masculinos, en Sochi (Rusia).

08. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Italia.

08. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. España-Islas Feroe.

09-22. TIRO. Europeos de tiro al plato, en Lonato del Garda (ITA)

12-15. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Turquía.

13. CICLISMO. UCI World Tour. Gran Premio de Quebec (CAN)

13-29. VOLEIBOL. Europeo masculino, en BEL, FRA, HOL y SLO.

15. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP San Marino.

15. CICLISMO. UCI World Tour. Gran Premio Montreal.

16-22. GIMNASIA RÍTMICA. Mundiales, en Baku.

16-22. LUCHA. Mundiales, en Astana (KAZ).

16-22. TENIS (F). Torneo de Tokio.

16-25. HALTEROFILIA. Mundiales, en Pattaya (Tailandia).

17-22. BÁDMINTON. Abierto de China, en Changzhou.

19-22. GOLF. BMW PGA Championship, en Wentworth.

20-02 nov. RUGBY. Copa del Mundo, en Japón.

21-22. MOTOCICLISMO. Mundial de trial. GP de España.

22. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Singapur.

22. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Aragón.

22-28. TENIS (F). Torneo de Wuhan (CHN).

22-28. VELA. Mundiales de RS:X, en Torbole (ITA).

22-29. CICLISMO. Mundiales carretera, en Harrogate (Reino Unido).

24-29. PIRAGÜISMO. Mundiales de eslalon, en La Seu d’Urgell.

27-28 MOTOCICLISMO. Mundial de trial. Trial de las Naciones.

27-29. NATACIÓN. Copa del Mundo. 4ª prueba, en Eindhoven (HOL)

27-06 oct. ATLETISMO. Campeonatos del Mundo, en Doha.

28-29. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Francia. Magny-Cours.

28-06 oct. TENIS (F). Torneo de Pekín.

29. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Rusia.

29. ATLETISMO. Maratón de Berlín.

OCTUBRE

03-05. NATACIÓN. Copa del Mundo. 5ª prueba, en Budapest.

03-06. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Gales-Gran Bretaña.

03-06. GOLF. Abierto de España.

04-13. GIMNASIA ARTÍSTICA. Mundiales, en Stuttgart (ALE)

05-27. FÚTBOL. Mundial Sub-17, Perú.

06. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Tailandia.

06-13. TENIS. Masters 1.000 de Shanghái.

10-13. GOLF. Abierto de Italia, en Roma.

12. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. Noruega-España.

12. CICLISMO. UCI World Tour. Il Lombardia (ITA).

12. TRIATLÓN. Mundial de Ironman, en Kailua (Hawai, EEUU).

12-13. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Argentina.

13. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Japón.

13. ATLETISMO. Maratón de Chicago.

14-20. TENIS. Kremlin Cup, en Moscú.

15. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. Suecia-España.

15-20. CICLISMO. UCI World Tour. Tour de Guangxi (CHN)

20. ATLETISMO. Campeonatos de España de maratón, en Ciudad Real.

20. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Japón.

22-27. CICLISMO. UCI World Tour. Vuelta a Turquía.

24-27. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. España-Cataluña.

25-26. MOTOCICLISMO. Mundial Superbike. Catar. Losail.

27. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP México.

27. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Australia.

28-03 nov. TENIS. Masters 1.000 de París.

31-03 nov. GOLF. WGC-HSBC Champions, en Shanghái (China).

NOVIEMBRE

01-03. NATACIÓN. Copa del Mundo. 6ª prueba, en Kazán (RUS)

03. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Estados Unidos.

03. ATLETISMO. Maratón de Nueva York.

03. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Malasia.

07-09. NATACIÓN. Copa del Mundo. 7ª y última prueba, en Doha.

07-10. GOLF. Turkish Airlines Open.

09. FÚTBOL. Final de la Copa Sudamericana, en Lima.

09-10. TENIS (F). Copa Federación. Final.

10-17. TENIS. Finales ATP, en Lindres.

14-17. AUTOMOVILISMO. Mundial Rallys. Australia.

14-17. GOLF. Nedbank Golf Challenge, en Sun City (Sudáfrica).

15. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. España-Malta.

17. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Brasil.

17. MOTOCICLISMO. Mundiales. GP Valencia.

18. FÚTBOL. Clasificación Eurocopa 2020. España-Rumanía.

18-24. TENIS. Finales de la Copa Davis, en Madrid.

21-24. GOLF. DP World Tour Championship, en Dubai.

23. FÚTBOL. Final de la Copa Libertadores, en Santiago.

28-01 dic. GIMNASIA. Mundiales Trampolín, en Tokio.

29-08 dic. VELA. Mundiales 49er, 49erFX y Nacra 17, en Auckland

30-15 dic. BALONMANO. Mundial femenino, en Kumamoto (JPN)

DICIEMBRE

01. AUTOMOVILISMO. Mundial F1. GP Abu Dabi.

04-09. NATACIÓN. Europeos en piscina corta, en Glasgow (GBR)

11-15. BÁDMINTON. Finales del Circuito Mundial, en Cantón (China)

12-15. GOLF. Copa de los Presidentes, en Melbourne (AUS).

14. AUTOMOVILISMO. Mundial de Resistencia. 6 Horas Baréin.

31. ATLETISMO. Carreras de San Silvestre.