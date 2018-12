Hace unos días Murphy fue expulsado del concierto que ofrecía en Estocolmo, como parte de la gira, por lanzar botellas al público y haber herido a un fan, informó el periódico sueco Dagens Nyheter.

Murphy se ha presentado en varias ocasiones en Ciudad de México: en el Circo Volador, el Salón José Cuervo (ex Salón 21), en el Palacio de los Deportes y el Museo Anahuacalli, sin olvidar el extraordinario concierto que ofreció en 1998 en el ex cine Ópera junto con Daniel Ash, David Jay y Kevin Haskins.

En 2008, en entrevista con La Jornada, Murphy, de voz cavernosa y figura misteriosa, expresó que no era un músico obsesionado con seguir un camino, sino sólo un cantante muy especial. En 2013, durante una conferencia de prensa en el Museo Frida Kahlo, señaló: no crean en héroes, todos somos humanos. Lo único que sé hacer es música… Mi éxito real es haber tenido a mis hijos.

En 2009, Murphy respondió a este diario: no me veo en la cima, me sorprende mucho cuando la gente lo dice. Me halaga, aunque siempre he creído que más bien formo parte de lo subterráneo; además, ése es el contexto que más amo. Diría que en los tiempos de Bauhaus nunca fui realmente famoso. Creo que la gente tiende a respetar a los solistas, pero nunca me he sentido en la cima.

En realidad, precisó, “los seguidores son muy amorosos, pero creo que no es algo exclusivo; considero que todas las bandas logran ese acercamiento con los fans más acérrimos. De cierta manera todos los auditorios son iguales en el sentido que te hacen suyo. Los míos son muy leales”.