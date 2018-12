“No se preocupen. No habrá ningún recorte masivo en el instituto, lo puedo decir con toda tranquilidad. Tanto museos como personas que forman parte de la vida cultural, no tienen por qué asustarse”, reiteró la funcionaria en entrevista al acudir al sepelio de la actriz Rosenda Monteros.

En días pasados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), emitió un documento en respuesta a un grupo de trabajadores por honorarios del INBA, en el que según dichas autoridades federales la situación laboral de esos empleados es un asunto competencia de la Procuraduría General de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Busquen orientación, les sugieren

En el documento se sugiere a esos trabajadores se comuniquen con esa dependencia para recibir la orientación correspondiente, en virtud de que (su problemática) no se sitúa en ninguno de los supuestos que prevén los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527 de la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores enviaron una carta a la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la que le hicieron saber del precario régimen en el que se encuentran contratados. Le precisaron que cumplen con altas responsabilidades y obligaciones, pero sin tener ningún derecho a las distintas prestaciones sociales. Según los afectados, eso es una simulación de contratación.

La misma misiva fue dirigida a la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto; a la directora del INBA, Lucina Jímenez; y al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer.

Por parte de la Secretaría de Cultura la respuesta fue encauzar a los empleados a la Dirección de Asuntos Jurídicos del INBA, cuyo titular, Héctor Domínguez de la Sierra, fue instruido para agendar una reunión, al tiempo que el mismo funcionario recordó a los trabajadores que su contrato concluye el 31 de diciembre.

Una de las cuestiones es que a nosotros nos contratan como prestadores de servicios, cuando en realidad somos trabajadores regulares, insistieron los inconformes.

“Solicitamos la regularización de nuestra situación, pues la institución nos contrata por algo que no somos y de esa forma evade sus responsabilidades para no darnos derechos laborales.

“Planteamos cómo generar, junto con la institución, nuevos modos de contratación digna. No somos ‘prestadores de servicios’, sino trabajadores, que la institución no reconoce para no generar antigüedad (de ahí los contratos de un mes, seis meses o un año), y no dar ningún tipo de prestaciones”, agregaron.