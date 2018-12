Por más de dos años, cientos de vendedores esperaron para que se reabriera el mercado más grande de juegos pirotécnicos del país, luego de que se registrara una seria de explosiones que cobraron la vida de más de 45 personas.

Aunque se construyeron locales con las medidas especificadas para mayor seguridad, solo se levantó poco más del 50 por ciento de las suspensiones.

“El día de hoy se va hacer la reapertura del mercado de San Pablito, ya con permisos federales. A partir de hoy, 168 puestos con permisos. Pero ya gradualmente se irán incorporando los demás”, señaló Germán Galicia Cortes, presidente del mercado.

Por su parte, Derek Issac Cansino, director del Instituto de la Pirotecnia en el Estado de México, explicó que se tienen 300 locales construidos, de los cuales 256 son los que realizaron su trámite para obtener un permiso por parte de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El día de hoy, solo 168 son los que cumplen cabalmente con cada una de las medidas de seguridad que la propia Ley General de Armas de Fuego y Explosivos señala.

Sin embargo, el alcalde de Tultepec, Armando Cervantes Punzo, explicó que los permisos solamente son para lo que queda de esta temporada.

“El documento establece que nada más es por el periodo del 25 de diciembre al 31 de diciembre de este mismo año, esto quiere decir que se tendrá que hacer un refrendo en el mes de enero, pero lo importante era reabrir San Pablito”, abundó.

Los permisos les dejan tener una cantidad especifica de mercancía y deben cumplir con medidas de seguridad.

“Tienen que ser 25 kilos, según la Secretaría de la Defensa Nacional. Tienen que ser artificios con una carga menor al comercialmente conocido como cañoro R15, principalmente que sean artificios de luces de efectos de color para que no pongan en riesgo, entendiendo que los de trueno siempre son los que llevan un mayor riesgo y nos pueden ocasionar mayores daños”, explicó el director de la pirotecnia.

Se espera que en los próximos meses se liberen los demás permisos para que disminuya el riesgo de explosiones en domicilios particulares, como ha venido ocurriendo desde hace dos años.

“Reduce bastante el riesgo que hay en las casas del pueblo, algunos de los locatarios ya están en el mercado, ya no están en sus hogares”, reconoció Germán Galicia.

La reapertura causó diversos sentimientos entre los locatarios.

“Los recuerdos son muy feos, muy tristes, y ahorita me da mucha alegría, mucho sentimiento llegar aquí. Me siento muy contenta, pero a la vez me gana la tristeza. Lo importante es que ya estamos aquí, vamos a luchar. Gracias a Dios porque ya estamos trabajando”, señaló Maricela Hinojosa, vendedora de pirotecnia.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior