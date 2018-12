Vuelve después de cuatro meses de parón obligado por las lesiones y pierde en el torneo de exhibición de Abu Dhabi frente a Anderson (4-6, 6-3, 6-4)

En su esperado regreso tras casi cuatro meses de ausencia, Rafa Nadal cayó derrotado ante el número seis del mundo, Kevin Anderson, en el Mubadala World Tennis Championship (4-6, 6-3 y 6-4). El manacorense se apuntó el primer set pero no encontró por dónde atacar el poderoso servicio del sudafricano, que en todo el partido sólo cedió seis bolas de rotura. El manacorense logró romperlo hasta dos veces en la primera manga, pero desaprovechó las tres que tuvo en la definitiva. Y Anderson, que nunca le ha ganado en el circuito ATP (el balance es de 5-0), se apuntó el triunfo y el billete de vuelta a la final de este torneo de exhibición. [Narración y estadísticas]

Recordaba Carlos Moyá en la previa que Nadal no necesita mucho rodaje para estar a tono, pero el balear mostró los altibajos inevitables después de 112 días de parón obligado. El balear empezó imponente, seguro con su servicio, y agresivo y acertado en los restos en los que podía meter mano. Así se apuntó el primer set, pero conforme avanzó el partido, fue perdiendo gas hasta quedarse a merced del sudafricano, que dominó desde el saque como en la previa lo había hecho contra el surcoreano Hyeon Chung.

Incluso un animal competitivo como Rafa Nadal necesita un periodo de ajuste después de cuatro meses minados de lesiones. La última le obligó a pasar por quirófano hace sólo mes y medio, aunque la operación fuera poco invasiva. Y en ese viaje de vuelta entra este torneo de exhibición en Abu Dhabi, perfecto porque sirve para dejarse ver en un mercado potente y porque coge a medio camino del largo viaje hacia Australia. Aunque ya lleva dos semanas entrenando a tope, el balear necesitaba probarse.

El primer test dio el resultado esperado: buenos momentos salpicados de imprecisiones y una falta de gas que le penalizó cuando el partido empezó a alargarse. Si a eso se une que al otro lado de la red estaba Kevin Anderson, que logró zarandearlo y lo descolocarlo con un servicio impecable, la derrota entra dentro de la lógica. En cuanto el sudafricano rompió en el noveno juego de la tercera manga, Nadal dio por perdida la batalla.

Lo importante no era el resultado sino poner la primera sutura a un 2018 lleno de cicatrices. Desde enero, con aquella microrrotura en el psoas del costado izquierdo que le obligó a retirarse del Open de Australia, hasta ese rosario final con las molestias en la rodilla derecha por las que abandonó en la semifinal del US Open, la lesión abdominal que no le permitió estar en París o ese cuerpo libre en el tobillo derecho que puso punto y final a su temporada en el quirófano. “Tengo que volver paso a paso después la operación. Ahora lo que necesito es vigilar mi cuerpo y la recuperación”.

