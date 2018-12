Aunque se rumoreaba la posibilidad de que la trilogía llegase a la pantalla grande, las películas finalmente se emitirán en televisión

MADRID.- Tras el último episodio de Andrew Lincoln en de The Walking Dead, AMC anunció una trilogía de películas centradas en Rick Grimes. Su destino quedó abierto tras volar lejos de Alexandria en un helicóptero con Jadis a un destino desconocido, pero los filmes continuarán donde se quedó la historia. Aunque se rumoreaba la posibilidad de que la trilogía llegase a la pantalla grande, las películas finalmente se emitirán en televisión.

“Hay muchos detalles que aún deben resolverse en las películas de Rick Grimes, pero por ahora el plan es emitirlas en AMC”, escribió Johnny O’Dell, responsable de redes sociales de la serie.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que los filmes se proyecten en cines de manera puntual, tal y como ocurrió con el final de la octava temporada de The Walking Dead y el estreno de la cuarta de Fear TWD, que se proyectaron en cines por una sola noche.

Pocos detalles de la película han sido revelados, aunque Lincoln reveló algunos datos en una entrevista después de su último episodio.

“Fue un compromiso porque no quería ser poco sincero con los fans, pero claro, no quería revelar la historia”, dijo Lincoln al New York Times.

“Fue una preocupación que empezáramos a decir una cosa y la gente estaba esperando una muerte, y no les dimos eso. No se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo”, apuntó.

Por su parte, Lincoln ha asegurado que no regresará a la serie de The Walking Dead, y se ceñirá a los filmes, sobre los que dio algunas pinceladas de la trama.

“Hablamos de Sin perdón, la película de Clint Eastwood, que admiro mucho”, reveló Lincoln.

“Hay algo acerca de Eastwood, es como un pistolero, como un tipo icónico de héroe estadounidense. Ya sabes de lo que es capaz, y pensé en la idea de un personaje que la audiencia conoce y con quien ha vivido, quien ha oscilado entre psicópata y padre durante nueve años, comenzando en un lugar completamente diferente, era un lugar muy interesante y loco como punto de partido. Quiero saber por qué siguen volando helicópteros. ¿Qué han estado haciendo los adultos mientras estábamos luchando en la tierra? “, contó el actor.

The Walking Dead regresará con la segunda parte de su novena temporada el próximo 10 de febrero.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior