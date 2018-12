“Creo que es correcto parar el partido, pero hay que entender que son cuatro imbéciles, no todo el estadio. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre algo de este tipo. Somos todos iguales, hace falta respeto”, dijo Gattuso en la rueda de prensa previa al duelo liguero del Milán contra el Spal de Ferrara.”Hay que tener el coraje para parar el partido y retirar al equipo. Pero no critiquemos excesivamente nuestro país, he visto otros ‘países civiles’ lanzar plátanos”, prosiguió el preparador del Milán.

Para Gattuso los cánticos de la afición milanesa no fueron solo fruto de racismo sino también del miedo por la calidad y la fuerza de Koulibaly.

“Koulibaly es enorme, esos gritos se los hacen también por miedo. Yo también doy este tipo de interpretación”, aseguró, sin dejar de condenar lo ocurrido.