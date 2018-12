Política exterior. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, adelantó el proyecto del canciller Ebrard.

El canciller Marcelo Ebrard informó al Senado que a más tardar en enero se harán las designaciones en las embajadas y consulados que están acéfalos, tras la renuncia de los políticos que fungían como titulares.

Así lo informó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que ayer por la mañana se reunió con Ebrard, quien le comunicó que en enero habrá un encuentro formal para revisar el envío de las propuestas para embajadores y cónsules que remitirá el Ejecutivo.

“El 7 de enero hay una reunión de embajadores y cónsules a la que voy a asistir en mi calidad de titular de la Junta de Coordinación Política, pero ahora, frente a la ausencia de titulares en varias sedes diplomáticas de México en el mundo, seguramente él estará ya revisando con el Presidente los nombramientos de ellos para enviarse al Senado”.

De acuerdo con el legislador, Ebrard le refirió que en enero se realizará el envío de un nuevo paquete de propuestas diplomáticas.

“Estamos en eso y el 7 de enero creo que vamos a avanzar mucho”, afirmó.

Mientras tanto, diputados de PAN y PRD urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los nombramientos de embajadores y cónsules para encabezar las cerca de 50 representaciones diplomáticas acéfalas desde comienzo de la actual administración.

MILENIO reveló este jueves que, en un hecho sin precedentes, al menos 30 por ciento de las embajadas y consulados de México operan bajo la responsabilidad de un encargado desde hace un mes, por lo que la legisladora panista Laura Rojas, así como los perredistas Verónica Juárez y Antonio Ortega, remarcaron la importancia de ocupar esas posiciones vacantes y evitar “malas señales” de la política exterior del país.

“Tenemos embajadas importantes y el hecho de no tenerlas cubiertas manda un mensaje negativo al país en donde está la representación, por lo que yo esperaría que en enero se envíe el mayor número de nombramientos a ratificación ante la Comisión Permanente; que no se esperen hasta febrero y no se tarde más esta decisión”, puntualizó Rojas.

La vicecoordinadora de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro, Verónica Juárez, coincidió en la urgencia de hacer los nombramientos y ponerlos a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la brevedad.

Y ADEMÁS

LIBERA EU A MÁS DE 500 MIGRANTES

Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos liberaron a más de 500 inmigrantes frente a albergues y estaciones de autobuses en El Paso, Texas, lo que elevó a más de mil 100 el total de indocumentados dejados en libertad en esa área en los últimos cuatro días.

Las liberaciones masivas, que iniciaron el pasado domingo cuando más de 200 inmigrantes fueron dejados en una estación de autobuses, se dan luego que la ICE alcanzó los límites de tiempo que puede detenerlos.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio