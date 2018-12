Messi rechaza la invitación de Cristiano para jugar en Italia

“Siendo sincero no le doy más importancia aunque sea un premio muy relevante” señaló Messi, quien reveló que hace meses sabía que esta temporada “no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se decían y sabía que no iba a estar ahí así que no me puse a esperar si sería tercero, cuarto o quinto. No me sorprendió porque no esperaba nada”.

Quien tampoco estuvo en el podio, de hecho cayó hasta la 12ª posición, fue su amigo Neymar, de quien hace ya tiempo se especula con un posible regreso al Barça que Messi acogería “encantado”. “Nos encantaría que volviera, aunque lo veo complicado, por lo que significa tanto como jugador como para el vestuario” solventó el crack argentino, recordando que con Ney “pasamos mucho tiempo juntos y disfrutamos de cosas muy lindas”. Con todo, ese retorno “lo veo muy difícil porque el PSG no dejará que le quiten a Neymar”.

¿Y Guardiola? ¿Le gustaría a Messi volver a ser dirigido por el entrenador con el que conquistó la eternidad en el Barça? “Es difícil, pero me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y por eso me gustaría… Aunque, como ya digo, lo veo muy complicado”.

