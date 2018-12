Los mejores relojes inteligentes. Puede que busques uno por moda, porque quieres mirar menos tu smartphone, quieres recopilar datos sobre tus actividades diarias de forma automática, en fin, sea cual sea el motivo, después de varios intentos –la mayoría fallidos–, los fabricantes siguen intentando ganarse un lugar en tu muñeca. Algunos lo han hecho bien, algunos no terminan de entender que entre más simple y estético es mejor.

Hemos revisado varios relojes inteligentes, para recomendarte los que ofrecen las mejores características. No necesariamente son feos, y poco funcionales como al principio. Buscamos opciones para todos los gustos, además, todos tienen las funciones más avanzadas que podrías buscar en un reloj inteligente.

Si piensas gastar tu aguinaldo en un reloj inteligente, haz llegado al lugar indicado. Pues hemos revisado algunos de los mejores que han sido lanzados durante 2018y algunos que merecen un lugar aún, por su estética y funcionalidad. Recuerda que lo mejor siempre será lo que más se ajuste a tus necesidades. Es importante tomar en cuenta la plataforma que utilizas –Android o iOS–, pues algunos relojes pierden varias funciones cuando son utilizados en la plataforma errónea. Analicemos las opciones.

Los mejores relojes inteligentes para comprar.

Garmin vívomove HR

Este reloj no es tan nuevo, sin embargo, es muy funcional y sobre todo, tiene la principal característica de tener todo el estilo de un reloj convencional. No tiene ese aspecto tosco y feo que tienen la mayoría. Se ve muy bien, es un reloj inteligente híbrido y cuenta con funciones bastante avanzadas, y qué decir el precio, es una muy buena opción.

Puntos clave:

Tiene sensor de ritmo cardiaco.

Monitor de sueño.

Contador de pasos.

La batería es bastante duradera.

Es resistente al agua, puedes sumergirlo hasta 50 metros.

Compatible tanto con iOS como Android.

Huawei Watch 2.

Este es un reloj inteligente que podría considerarse un todo terreno. Tiene funciones avanzadas y es posible utilizarlo tanto en tu rutina diaria, como para ejercitarte. Literalmente puede acompañarte todo el día, y recolectará los datos necesarios para que puedas tomar decisiones sobre tu salud y actividad física.

Puntos clave:

Tiene GPS integrado.

Es posible descargar y escucha música sin conexión, ideal para entrenamientos.

Compatible con Google Assistant.

Buena autonomía de batería.

Monitor de pulso cardiaco.

Tiene un speaker para que puedas llamar desde el reloj.

Cuenta con NFC para hacer pagos.

La pantalla se ve muy bien. Es AMOLED.

Protección iP68, soporta inmersión de 30 minutos a 1 metro y medio de profundidad.

Compatible con iOS y Android.

Samsung Galaxy Watch.

Un smartwatch quizá no tan estético, sin embargo, es uno de los mejores que puedes comprar actualmente. Tiene una forma peculiar de operación a través del bisel giratorio en la parte frontal. Su construcción es bastante sólida y existe una gran variedad de carátulas para personalizarlo. Contiene la última tecnología, es un todo terreno en toda la extensión de la palabra.

Puntos Clave:

Pantalla Super AMOLED.

Sensor de ritmo cardiaco.

Chip NFC.

Memoria interna de 4GB.

Cuenta con micrófono y altavoz.

Compatible con iOS y Android.

Resiste al agua hasta 50 metros de profundidad.

GPS.

Apple Watch Series 4.

No quisiera sonar tan fanboy, pero este es el smartwatch por excelencia. El rey de los relojes inteligentes, tanto en diseño como en funcionalidad. Quizá su único punto débil es que funciona únicamente con un iPhone. Pero es increíble, y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los medios especializados en tecnología. Si lo que buscas es un reloj inteligente en toda la extensión de la palabra y tienes un iPhone, no busques más.

Puntos Clave:

Gran pantalla. Súper nítida.

Cuenta con altavoz y micrófono.

Detecta movimientos bruscos, si te caes puede alertar a tus familiares.

Posee uno de los mejores monitores cardiacos.

Es muy veloz e intuitivo.

Diseño impecable y bien construído.

Realmente te hará tocar mucho menos tu iPhone, es bastante funcional.

Los mejores relojes inteligentes

Fossil FTW6005.

Si lo que buscas es un reloj inteligente específicamente para el sexo femenino, este es el indicado. Fossil actualiza muy seguido el sistema operativo, y estéticamente son relojes muy bien diseñados, con materiales de calidad y una buena opción de colores. Además cuenta con las funciones básicas que debería tener un reloj inteligente.

Puntos Clave:

Muy buen diseño.

Compatible con iOS y Android.

Monitor de fitness y sueño

Certificación iP67, resistente a las salpicaduras.

Muy buen desempeño de batería.

Los mejores relojes inteligentes

Fossil FTW1166.

Si lo que buscabas es algo bueno, bonito y barato. Esta es la opción, se trata de un reloj que parece convencional, pero es inteligente. Tiene funciones más básicas, lo habitual como notificaciones y monitor de actividad. Pero podrás olvidarte por un buen tiempo del cargador y además, su diseño es bastante bueno.

Puntos Clave:

Compatible con iOS y Android.

Batería de larga duración (hasta 6 meses).

Te permite saber tiempos de viajes.

Recibe notificaciones.

Diseño convencional.

Los botones son personalizables, puedes designar uno para hacerte una selfie, por ejemplo.

Los mejores relojes inteligentes

Veredicto:

Existen un montón de opciones en el mercado, relojes inteligentes para hacer deporte, otros más casuales o convencionales. Lo importante antes de elegir un reloj es saber para qué lo quieres. Seré sincero, yo compré uno hace un par de años y terminé vendiéndolo porque no sentí que fuera muy útil en mi vida. Así que quizá al principio te cueste trabajo encontrarle un lugar en tu vida.

Si buscas un reloj inteligente de verdad, no hay quien pueda vencer al Apple Watch, en serio. Tiene todo lo necesario, es veloz, y realmente simple de usar, te mantiene lejos del iPhone bastante tiempo. Sí, es caro, pero vale la pena. Sin embargo, yo creo que lo mejor es un reloj híbrido, como los Fossil, que son estéticamente clásicos, pero tienen algunas funciones “inteligentes.

Al final, lo importante es encontrar un buen accesorio, porque el reloj es eso, y si tiene alguna función especial que busques como un monitor cardiaco o GPS para tus actividades, pues ya tienes varias opciones para elegir. No importa que no sean lanzados en 2018, a veces modelos anteriores cumplen con lo que necesitas y son más baratos.

Esta nota originalmente se publicó en Luisgyg.com