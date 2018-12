La mayor parte del nerviosismo en los mercados es provocada por Donald Trump y su gabinete: sus mensajes inyectan incertidumbre

El Nasdaq Composite es el mercado con peor comportamiento, pues arrastra un descalabro de 11.9 por ciento en 26 días del último mes del año.

Los indicadores de Wall Street están en su peor momento en puntos desde septiembre de 2017.

La caída en las bolsas se mantiene pese a que en la jornada de ayer los tres indicadores tuvieron alzas históricas: el Dow Jones logró avanzar más de mil puntos en una sesión, lo que marcó un récord para la bolsa industrial estadounidense.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha logrado separarse de la tendencia de Wall Street, incluso con la volatilidad interna, pues en el último mes del año el Índice de Precios y Cotizaciones sólo ha perdido 1.2 por ciento.

Sin embargo, el mal comportamiento decembrino de Wall Street contagió a los principales mercados de otras naciones, como el Nikkei japonés (-14.38%), el Dax alemán (-7.25%) o el Hang Seng chino (-5.25%).

Foto: AFP

Los ingredientes del pesimismo de Wall Street tienen la mayor parte de su origen en la Casa Blanca, debido a la incertidumbre que inyecta el presidente Donald Trump y su gabinete a los mercados internacionales.

Al cierre de la semana anterior, algunos medios advirtieron que Trump empezó a buscar vías legales para despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, después de que el banco central decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos base, el pasado 19 de diciembre, contra los deseos del mandatario, quien pide que se detengan las alzas.

La Reserva Federal es un organismo autónomo, por lo que el mandatario no debe emitir presiones políticas para encausar las decisiones de este organismo.

Y aunque ayer por la tarde, el presidente del consejo de asesores económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, señaló a la NBC que Powell está “100 por ciento seguro” en su actual trabajo, el lunes pasado Trump emitió un comentario a través de Twitter, en el que señaló que “el único problema” de la economía de Estados Unidos es la Reserva Federal.

La propia Reserva Federal es una fuente de preocupación para organismos como Prudential Financial, quien consideró que si bien las alzas de tasas tienen el objetivo de evitar la creación de burbujas y el sobrecalentamiento de la economía, afectan los intereses que se cobran sobre las hipotecas, créditos para autos y otros bienes de consumo.

Fuente: Bolsas del mundo

Quincy Krosby, estratega de mercados de Prudential, dijo a la agencia AFP que el incremento justificado de la tasa de interés quedó en entredicho, porque el alza de la semana pasada fue acompañada por una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento e inflación.

“El mercado está diciendo que (la Fed) no está orquestando un aterrizaje blando, sino un aterrizaje forzoso. En otras palabras, quizás sea un error de política”, advirtió el especialista.

Además, permanece el conflicto en la Casa Blanca sobre el futuro del presupuesto, que todavía no se autoriza, en particular porque el inquilino de Washington aseguró que no habrá un acuerdo para desbloquear el gasto de 2019, hasta que los demócratas accedan a destinar recursos para la construcción del muro fronterizo con México.

A esto se suman las perspectivas del Fondo Monetario Internacional que prevé un menor crecimiento económico para el mundo, así como el futuro inmediato de la negociación comercial entre China y Estados Unidos.

En este sentido, el banco Ve Por Más señaló que hay algunos reportes que apuntan a que una delegación estadounidense visitará China el próximo 7 de enero para sostener negociaciones comerciales, después de la tregua arancelaria que pactó el mandatario de la Unión Americana con su homólogo chino, Xi Jinping el pasado 30 de noviembre, durante la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México