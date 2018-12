Como bien sabes, el objetivo de los misioneros es compartir la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo.

Muchas personas movidas por la vocación viajan a lugares inhóspitos y en ocasiones hasta viven ahí por varios años.

Recientemente se dio a conocer que una organización sin fines de lucro lanzó la primera ‘aerolínea cristiana’.

De acuerdo con información de Newsweek, la empresa que se denomina Judah 1, tiene su sede en Estados Unidos y su objetivo es ofrecer vuelos para misioneros en todo el mundo.

“Esta no es solo una aerolínea típica. No se trata de rutas programadasy no estamos llevando personas de Dallas a Las Vegas. No se trata de eso. Todo esto tiene que ver con los misioneros y con ayudar al mundo a convertirse en un lugar mejor”, dijo el fundador de Judah 1, Everett Aaron.

La nueva aerolínea operará desde el aeropuerto North Texas Regional Airport (NTRA, según sus siglas en inglés).

La organización sin fines de lucro proporcionará vuelos tanto para individuos como para grupos. Judah 1 también ofrecerá vuelos a “organizaciones asociadas”, incluyendo la Fundación Make A Wish y el Proyecto Guerrero Herido.

